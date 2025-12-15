Pedro Torres enfrenta días difíciles: su hijo habla sobre su delicado estado de salud

La familia del productor y director de televisión, Pedro Torres vive un momento particularmente sensible ante el actual estado de salud del creador, quien enfrenta complicaciones derivadas tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Bajo este contexto, su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez, aseguró que están “orando” por la mejoría del impulsor de proyectos televisivos emblemáticos.
Publicidad
Pedro Torres Mendez, hijo de Pedro Torres, se sincera sobre el delicado estado de salud del productor
En medio de su batalla contra la ELA, el círculo más cercano del productor Pedro Torres se reunió en la Ciudad de México para acompañarlo y rendirle un emotivo homenaje.
En los últimos días, la salud de Torres se ha visto seriamente comprometida, al punto de requerir el uso de oxígeno y enfrentar crecientes dificultades para comunicarse. Ante la imposibilidad de trasladarse a Saltillo, su ciudad natal, el homenaje se realizó en un hotel cercano a su casa, con la organización del gobierno de Coahuila y la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz.
Durante la ceremonia, se le entregó la Presea Manuel Acuña, el máximo reconocimiento que otorga la ciudad a quienes han enriquecido el arte y la cultura. El evento reunió a sus hijos, ex parejas, familiares y amigos cercanos, entre ellos figuras destacadas como Emmanuel, Pepe Bastón y el Güero Castro. Lucía Méndez, ex esposa de Torres, también estuvo presente, reforzando el carácter profundamente emotivo de la ocasión.
En una entrevista con los medios, Pedro Antonio Torres Méndez, el hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez, confirmó públicamente el delicado estado de salud de su padre, aunque evitó revelar detalles sobre el padecimiento específico.
“Bien, gracias, está delicado pero bien, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia”, señaló.
Publicidad
Lucía Méndez habla sobre la delicada salud de Pedro Torres
Lucía Méndez rompió el silencio sobre el estado de salud de Pedro Torres, reconocido productor de televisión y padre de su hijo, en una reciente entrevista para el programa De primera mano en la que abordó tanto la situación médica de Torres como el impacto emocional que ha tenido en su familia.
La actriz se refirió a los rumores que circularon sobre una supuesta muerte del productor y ofreció una imagen más precisa y humana de lo que realmente está ocurriendo.
“Estamos en una etapa muy difícil y muy sensible, Pedro Antonio y yo, pues por toda la situación de su papá (…) un día estás bien y al otro no sabes cómo vas a estar”.
Méndez describió el impacto emocional en su hijo: “Anda triste, de capa caída, a veces no come, se deprime, está pasando por una situación dura”.
Al abordar el estado de salud de productor, la actriz lloró y afirmó: “Está estable, no precisamente está como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí”.
“He llorado mucho, he llorado enormemente porque es un hombre que marcó mi vida, es el amor de mi vida, es el padre de mi hijo, y te sientes muy triste de ver que es un hombre que ama la vida”.