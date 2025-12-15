Pedro Torres enfrenta días difíciles: su hijo habla sobre su delicado estado de salud

Pedro Torres Mendez, hijo de Pedro Torres, se sincera sobre el delicado estado de salud del productor

En medio de su batalla contra la ELA, el círculo más cercano del productor Pedro Torres se reunió en la Ciudad de México para acompañarlo y rendirle un emotivo homenaje.

En los últimos días, la salud de Torres se ha visto seriamente comprometida, al punto de requerir el uso de oxígeno y enfrentar crecientes dificultades para comunicarse. Ante la imposibilidad de trasladarse a Saltillo, su ciudad natal, el homenaje se realizó en un hotel cercano a su casa, con la organización del gobierno de Coahuila y la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz.

Pedro Torres (Cuarto Oscuro)

Durante la ceremonia, se le entregó la Presea Manuel Acuña, el máximo reconocimiento que otorga la ciudad a quienes han enriquecido el arte y la cultura. El evento reunió a sus hijos, ex parejas, familiares y amigos cercanos, entre ellos figuras destacadas como Emmanuel, Pepe Bastón y el Güero Castro. Lucía Méndez, ex esposa de Torres, también estuvo presente, reforzando el carácter profundamente emotivo de la ocasión.

En una entrevista con los medios, Pedro Antonio Torres Méndez, el hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez, confirmó públicamente el delicado estado de salud de su padre, aunque evitó revelar detalles sobre el padecimiento específico.

“Bien, gracias, está delicado pero bien, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia”, señaló.