Kim Kardashian y Glenn Close actúan juntas en la nueva serie de Ryan Murphy, ‘All’s Fair’; aquí todos los detalles

¿De qué se trata ‘All’s Fair’, la nueva serie de Ryan Murphy protagonizada por Kim Kardashian y Glenn Close?

Los tres primeros episodios de All’s Fair, la nueva serie de Ryan Murphy, estarán disponibles desde el estreno el martes 4 de noviembre en Disney+, y los siete restantes se lanzarán semanalmente cada martes.

Rodada en Los Ángeles, la serie sigue a seis abogadas especializadas en derecho de familia que abandonan un bufete dominado por hombres para crear su propio despacho, dedicado a defender a mujeres en proceso de divorcio.

Elenco de 'All's Fair', la nueva serie de Ryan Murphy (PLeSegretain/Getty Images)

La serie aborda temas como la sororidad y "el apoyo entre mujeres cuando están en su punto más bajo", explicó Kim Kardashian durante una conferencia de prensa celebrada a finales de octubre en París.