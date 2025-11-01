Kim Kardashian y Glenn Close actúan juntas en la nueva serie de Ryan Murphy, ‘All’s Fair’; aquí todos los detalles

Parece que no hay sueño o reto imposible para Kim Kardashian, ya que ahora la empresaria, socialité y madre de familia comparte créditos con la actriz nominada al Oscar, Glenn Close, en la nueva serie de Ryan Murphy titulada All's Fair, que se estrenará el martes en Disney+.
El elenco lo completan Naomi Watts y Sarah Paulson, actriz fetiche del creador de American Horror Story.
¿De qué se trata ‘All’s Fair’, la nueva serie de Ryan Murphy protagonizada por Kim Kardashian y Glenn Close?
Los tres primeros episodios de All’s Fair, la nueva serie de Ryan Murphy, estarán disponibles desde el estreno el martes 4 de noviembre en Disney+, y los siete restantes se lanzarán semanalmente cada martes.
Rodada en Los Ángeles, la serie sigue a seis abogadas especializadas en derecho de familia que abandonan un bufete dominado por hombres para crear su propio despacho, dedicado a defender a mujeres en proceso de divorcio.
La serie aborda temas como la sororidad y "el apoyo entre mujeres cuando están en su punto más bajo", explicó Kim Kardashian durante una conferencia de prensa celebrada a finales de octubre en París.
Kim Kardashian y Glenn Close actúan juntas en la nueva serie de Ryan Murphy, ‘All’s Fair’
Kim Kardashian interpreta a Allura Grant, personaje principal y cofundadora del bufete jurídico al centro de All’s Fair. Éste es el segundo papel importante de Kim tras su aparición en la temporada número 12 de American Horror Story: Delicate.
El rol parece hecho a su medida. La empresaria y estrella de la moda lleva seis años estudiando derecho y espera actualmente los resultados del examen del Colegio de Abogados de California.
Por su parte, la actriz Glenn Close encarna a Dina Standish, mentora del grupo, mientras que Naomi Watts es Liberty Ronson, abogada británica. Teyana Taylor interpreta a Milan, joven recluta, y Sarah Paulson da vida a Carrington Lane, la antagonista.
El elenco de la serie 'All's Fair' habla de lo que más les gustó del proyecto
Glenn Close, impresionada por la energía del rodaje, describió al equipo como "un grupo de mujeres poderosas, divertidas y solidarias". Como suele ocurrir en las producciones de Ryan Murphy —creador de éxitos como American Horror Story, Glee y Nip/Tuck— los diálogos son afilados y precisos.
Por lo que Sarah Paulson, colaboradora constante de Murphy, afirmó haberse "divertido mucho" con algunos textos. "Ryan vive en un mundo de extremos. No hay reglas con él. Es 'Go big or go home' ("Apunta alto o vete a casa")", dijo la actriz.
Naomi Watts, en su tercera colaboración con Ryan Murphy, destacó la "confianza inmediata" en el proyecto. Al igual que Kardashian y Paulson, aceptó el papel sin leer "ni una sola línea del guión".
"Es un regalo trabajar con todas estas mujeres que realmente se quieren entre sí", comentó Niecy Nash Betts, quien interpreta a Emerald Green, una ex detective privada convertida en abogada y madre soltera "por elección".
La serie de corte legal All's Fair llega rodeada de una gran expectativa. El tráiler alcanzó más de 44 millones de visualizaciones en solo dos semanas en el canal de YouTube de Hulu, una de las filiales de Disney.