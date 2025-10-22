North West, la hija de 12 años de Kim Kardashian, es noticia por nuevo polémico look: ¿se tatuó la cara?

North West, la hija mayor de Kim Kardashian, volvió a acaparar la atención en redes sociales con su excéntrico estilo. Esto ocurre días después de que la famosa empresaria defendiera a la niña de 12 años de las críticas por sus looks, destacando su creatividad y su derecho a expresarse libremente.
Los últimos meses, la joven ha generado controversia en redes sociales por algunos de sus polémicos looks, que varios usuarios consideran poco apropiados para su edad y han desatado un intenso debate entre sus seguidores. Han sido tales las críticas que, incluso, Kim pidió comprensión para quienes crían niños bajo el escrutinio público.
North West vuelve a acaparar la atención con un nuevo polémico look
North West volvió a acaparar la atención en redes sociales con un nuevo y atrevido look, esto poco después de que su mamá, Kim Kardashian, defendiera su derecho a expresar libremente su estilo y personalidad.
En varios videos que compartió en su cuenta de TikTk, la joven de 12 años apareció con tatuajes falsos en la cara, incluyendo una estrella abajo el ojo derecho y su nombre con letras cursiva del lado izquierdo. También usó unas largas trenzas de color azul, una parrilla dental, un piercing falso en la nariz y lentes de contacto color azul.
Su look lo complementó con una playera negra holgada, pantalones cortos, enormes tenis y varias cadenas plateadas en su cuello: “Piercings falsos y tatuajes falsos de por vida”, escribió en el tituló uno de sus videos.
North y sus amigas posaron juntas en un avión privado y también compartieron una foto juntas detrás del escenario en un concierto. Para evitar la polémica, todos los comentarios de sus publicaciones fueron desactivados de la cuenta.
Kim Kardashian defiende el estilo de vestir de North West
En los últimos meses, las decisiones de Kim Kardashian respecto a la crianza y educación de sus hijos han acaparado la atención en redes sociales y medios de comunicación, sobre todo de su hija mayor, North, quien ha acaparado miradas por sus polémicos looks.
En agosto pasado, la joven de 12 años se robó los reflectores durante su celebración de cumpleaños en Los Cabos con su llamativo pelo de color azul. Un mes después, volvió a ser noticia por su look durante una cena en Roma en compañía de su mamá, donde apareció con el pelo pintado de azul eléctrico, corset y unas llamativas botas.
Frente a esta situación, Kim Kardashian decidió hablar sobre el tema en el nuevo episodio del podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. La empresaria defendió el estilo de su hija y pidió “comprensión” para quienes crían niños bajo el escrutinio público.
"Es realmente difícil y muy interesante porque todos los niños están llevando lo mismo", dijo Kim. "Pero luego mi hija lo usa y digo: ‘Okay, nunca más usaremos eso’. Lamentablemente, cometimos ese error frente a todo el mundo", aseguró.
Sobre el poco convencinal estilo de North, Kim dejó claro: "Ella me escucha, pero en otras áreas yo le digo: ‘Bebé, si quieres pelo azul, pues que así sea’. Eso la hace tan feliz. Yo jamás le quitaría esa creatividad", dijo.