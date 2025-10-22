North West, la hija de 12 años de Kim Kardashian, es noticia por nuevo polémico look: ¿se tatuó la cara?

Kim Kardashian defiende el estilo de vestir de North West

En los últimos meses, las decisiones de Kim Kardashian respecto a la crianza y educación de sus hijos han acaparado la atención en redes sociales y medios de comunicación, sobre todo de su hija mayor, North, quien ha acaparado miradas por sus polémicos looks.



En agosto pasado, la joven de 12 años se robó los reflectores durante su celebración de cumpleaños en Los Cabos con su llamativo pelo de color azul. Un mes después, volvió a ser noticia por su look durante una cena en Roma en compañía de su mamá, donde apareció con el pelo pintado de azul eléctrico, corset y unas llamativas botas.

Frente a esta situación, Kim Kardashian decidió hablar sobre el tema en el nuevo episodio del podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. La empresaria defendió el estilo de su hija y pidió “comprensión” para quienes crían niños bajo el escrutinio público.

Kim Kardashian salió en defensa de North West tras recibir críticas por su extravagante estilo a su corta edad. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

"Es realmente difícil y muy interesante porque todos los niños están llevando lo mismo", dijo Kim. "Pero luego mi hija lo usa y digo: ‘Okay, nunca más usaremos eso’. Lamentablemente, cometimos ese error frente a todo el mundo", aseguró.

Sobre el poco convencinal estilo de North, Kim dejó claro: "Ella me escucha, pero en otras áreas yo le digo: ‘Bebé, si quieres pelo azul, pues que así sea’. Eso la hace tan feliz. Yo jamás le quitaría esa creatividad", dijo.