Guillermo del Toro y las películas que lo convirtieron en leyenda

Las mejores películas de Guillermo del Toro

Cronos

Cronos (1993) (IMDb)

Cronos es la opera prima de Guillermo del Toro, una historia de vampiros y obsesión por la inmortalidad que nos mostró todos los elementos que definirían su manera de hacer películas.

La historia gira en torno a Jesús Gris, un anticuario que descubre un extraño artefacto mecánico que le da inmortalidad, pero como todo en la vida, tenía un precio por pagar: poco a poco se transformaría en un vampiro. Una mezcla de terror clásico con un toque muy humano, en la que contrasta lo oscuro y lo poético.

El espinazo del diablo

El espinazo del diablo (2001) (IMDb)

Esta película nos lleva después de la Guerra Civil de España, donde Carlos, un niño de 12 años es abandonado en un orfanato en medio de la nada.

Lo que nadie sabe es que el lugar esconde un secreto aterrador: el fantasma de un niño que busca justicia y venganza.

El espinazo del diablo no solo es una pelílcula sobre fantasmas, sino que combina el conflicto político, la violencia y la traición desde la perspectiva de los niños donde vemos miedo, culpa y pérdida, convirtiéndola en una historia muy real y humana.