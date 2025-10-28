Guillermo del Toro y las películas que lo convirtieron en leyenda

Guillermo del Toro ha creado un universo donde la fantasía y la emoción van de la mano. Con cada película, el director tapatío ha demostrado que los monstruos también tienen corazón y que la belleza puede encontrarse incluso en lo más aterrador.
Sus películas nos trasladan a mundos extraños, bellos y peligrosos, desde los pasillos de El espinazo del diablo hasta la nostálgica ternura de Pinocho. Estas son las películas que lo definen como uno de los mejores cineastas del momento.
Las mejores películas de Guillermo del Toro
Cronos
Cronos es la opera prima de Guillermo del Toro, una historia de vampiros y obsesión por la inmortalidad que nos mostró todos los elementos que definirían su manera de hacer películas.
La historia gira en torno a Jesús Gris, un anticuario que descubre un extraño artefacto mecánico que le da inmortalidad, pero como todo en la vida, tenía un precio por pagar: poco a poco se transformaría en un vampiro. Una mezcla de terror clásico con un toque muy humano, en la que contrasta lo oscuro y lo poético.
El espinazo del diablo
Esta película nos lleva después de la Guerra Civil de España, donde Carlos, un niño de 12 años es abandonado en un orfanato en medio de la nada.
Lo que nadie sabe es que el lugar esconde un secreto aterrador: el fantasma de un niño que busca justicia y venganza.
El espinazo del diablo no solo es una pelílcula sobre fantasmas, sino que combina el conflicto político, la violencia y la traición desde la perspectiva de los niños donde vemos miedo, culpa y pérdida, convirtiéndola en una historia muy real y humana.
El laberinto del fauno
El laberinto del fauno es, sin duda, una de las obras más reconocidas de Guillermo del Toro. Ofelia, una niña que hace lo imposible por huir de la nueva pareja de su mamá, un capitán militar despiadado, descubre un mundo mágico y aterrador: un laberinto donde conoce a un fauno que revela que es la heredera de un reino que lleva años esperando su regreso.
Una historia en la que Guillermo nos muestra cómo la fantasía puede ser un refugio, pero también un espejo del miedo y la injusticia.
Los personajes son impactantes y desbordan de la imaginación, representando inocencia, obediencia y sacrificio.
Pinocho de Guillermo del Toro
El cineasta mexicano adaptó la historia de Pinocho de la forma más original y creativa posible, usando animación stop motion para darle vida a un mundo lleno de detalles y emociones.
La versión de Del Toro es distinta a las adaptaciones pasadas, donde ofrece un nuevo contexto social y político. En la Italia fascista de los años 30, vemos a Pinocho, una marioneta que busca convertirse en un niño de verdad pero como un ser libre que busca amor en tiempos de odio y se niega a someterse a sistemas injustos, convirtiendo la mentira en su arma principal.
Es una historia impresionante donde cada escena está llena de detalles, texturas y diseño artesanal, haciendo que el mundo de Pinocho se sienta vivo, tangible y a veces inquietante, y que le valió al director mexicano el Oscar a Mejor Película Animada.
La forma del agua
La forma del agua es la película que consagró a Guillermo del Toro a nivel mundial, ganando cuatro premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director.
Cuenta la historia de Elisa, una de las encargadas de limpiar un laboratorio súper secreto en plena Guerra Fría, en el que descubre una criatura acuática que está siendo estudiada por los científicos. Terminan teniendo una conexión muy profunda y amorosa y se convierte en un clásico cuento rodeado de belleza y delicadeza.
Del Toro combina romance, ciencia ficción y realismo mágico para hablar de temas como soledad, diferencia y empatía, donde la relación entre Elisa y la criatura se convierte en una metáfora del amor que desafía todos los límites, mostrando que incluso los “monstruos” pueden ser más humanos que nosotros.
El callejón de las almas perdidas
Esta película es un homenaje de Guillermo del Toro al cine negro clásico, con una historia en los años 40 donde Stanton Carlisle, un estafador que trabaja en un circo a través de engaños y manipulación, termina moviéndose entre la élite.
Es un mundo en el que cada detalle refleja la corrupción y el que el monstruo aquí termina siendo el ser humano, movido por la ambición y la mentira.