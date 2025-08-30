Guillermo del Toro: “No le tengo miedo a la inteligencia artificial, le tengo miedo a la estupidez natural”

“No está pensada como una metáfora de eso”, dijo del Toro, en alusión a la inteligencia artificial enfatizando que su acercamiento a la criatura de Mary Shelley está guiado por la empatía, la fragilidad y los dilemas morales que atraviesan a la humanidad.

Oscar Isaac, Guillermo del Toro y Jacob Elordi en el Festival de Cine de Venecia. (GettyImages. )

El director de La forma del agua y El laberinto del fauno aclaró que esta nueva adaptación busca rescatar la dimensión emocional del monstruo de Frankenstein. “No le tengo miedo a la inteligencia artificial. Le tengo miedo a la estupidez natural”, afirmó entre risas, provocando aplausos en la sala. La declaración lanzada a la prensa reunida en el recinto veneciano, resume la intención de del Toro de narrar una historia más íntima y crítica hacia la condición humana.

Reparto y expectativas de

Frankestein

Frankenstein cuenta con un elenco encabezado por Oscar Isaac, Mia Goth y Jacob Elordi. La película se perfila como uno de los estrenos más esperados de la temporada, no solo por el prestigio de su director, sino por la manera en que reinterpreta un mito literario que ha inspirado al cine desde sus orígenes.

Oscar Isaac, Guiklermo del Toro, Jacob Elordi y Mia Goth en la premier de Frankenstein en el Festival de Cine de Venecia. (Theo Wargo/Getty Images)

La cinta de Guillermo del Toro se perfila a ser una de las grandes protagonistas de la temporada de premios. Recordamos que fue juste en Venecia donde Guillermo del Toro estrenó La forma del agua; no sólo ganó el León de Oro, sino que arrancó su racha de festivales y premios hasta coronarse con el Oscar a Mejor Película.