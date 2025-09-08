“He perdido 80 kilos”: Guillermo del Toro habla sobre su notable cambio de imagen

Guillermo del Toro cumple el sueño de dirigir ‘Frankenstein’

Además de referirse a su pérdida de peso, Guillermo del Toro compartió cómo se siente tras cumplir uno de sus mayores sueños: dirigir Frankenstein. El cineasta explicó que vive una “depresión posparto”, ya que la película representó un punto decisivo en su carrera.

Oscar Isaac, Guillermo del Toro y Jacob Elordi (Getty Images)

“Se quedó algo vacío, ya salió, está afuera. En todas mis películas, desde Cronos hasta ahora, hay pedacitos de Frankenstein. Si las ves en orden, la temática es la misma. Algo terminó y algo nuevo comenzará, bueno o malo, no lo sé, pero se siente un vacío y una satisfacción al mismo tiempo, como un parto”, señaló.

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Venecia donde el director mexicano presentó su nueva película Frankenstein, provocó las risas de todos los asistentes a la conferencia de prensa en la que le preguntaron si tenía miedo a la inteligencia artificial: "No le tengo miedo, tengo miedo a la estupidez natural, que es mucho más abundante", dijo.

Guillermo del Toro (Getty Images)

Además, reflexionó sobre el mensaje de la película basada en la novela de Mary Shelley: "Vivimos en una época de terror e intimidación, sin duda. La pregunta central de la novela, desde el principio, es ¿qué significa ser humano?, ¿qué nos hace humanos? La película intenta mostrar personajes imperfectos y el derecho que tenemos de serlo y el derecho que tenemos de comprendernos mutuamente", explicó.