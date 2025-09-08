“He perdido 80 kilos”: Guillermo del Toro habla sobre su notable cambio de imagen

Guillermo del Toro sorprendió con su notorio cambio de imagen durante el estreno de su nueva película, Frankenstein, en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
El director mexicano estuvo acompañado por sus protagonistas Oscar Isaac y Jacob Elordi, quienes recibieron una ovación de 13 minutos tras su proyección. Además de destacar por su talento, el tapatío llamó la atención por su notable transformación física, ya que luce varias tallas menos.
Guillermo del Toro habla sobre su notable cambio de imagen
Sobre su notable cambio de imagen, Guillermo del Torohabló al respecto en una entrevista con el programa matutino Despierta América de Univisión donde reveló que todo se debe a que está más preocupado por cuidar su salud.
"Conforme te vas haciendo más viejo te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos", comentó en tono de broma.
El ganador del Oscar por películas como La forma del agua y Pinocho, compartió lo feliz que se siente con su notable pérdida de peso: "Estoy contento, ahorita he perdido como 80 kilos", enfatizó.
Hace algunos años, en una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el cineasta recordó entre risas su etapa como vegetariano, que duró cuatro años. Relató que, durante un viaje con su socio, el aroma de unos pollos rostizados lo hizo abandonar la dieta de forma abrupta: “Algo explotó en mi cabeza y me comí tres pollos con todo y huesos. Era momento de sincerarme”, bromeó.
Guillermo del Toro cumple el sueño de dirigir ‘Frankenstein’
Además de referirse a su pérdida de peso, Guillermo del Toro compartió cómo se siente tras cumplir uno de sus mayores sueños: dirigir Frankenstein. El cineasta explicó que vive una “depresión posparto”, ya que la película representó un punto decisivo en su carrera.
“Se quedó algo vacío, ya salió, está afuera. En todas mis películas, desde Cronos hasta ahora, hay pedacitos de Frankenstein. Si las ves en orden, la temática es la misma. Algo terminó y algo nuevo comenzará, bueno o malo, no lo sé, pero se siente un vacío y una satisfacción al mismo tiempo, como un parto”, señaló.
Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Venecia donde el director mexicano presentó su nueva película Frankenstein, provocó las risas de todos los asistentes a la conferencia de prensa en la que le preguntaron si tenía miedo a la inteligencia artificial: "No le tengo miedo, tengo miedo a la estupidez natural, que es mucho más abundante", dijo.
Además, reflexionó sobre el mensaje de la película basada en la novela de Mary Shelley: "Vivimos en una época de terror e intimidación, sin duda. La pregunta central de la novela, desde el principio, es ¿qué significa ser humano?, ¿qué nos hace humanos? La película intenta mostrar personajes imperfectos y el derecho que tenemos de serlo y el derecho que tenemos de comprendernos mutuamente", explicó.