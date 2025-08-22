‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro mezcla desde ópera hasta telenovelas

Esto no se trata de una película de terror, el Frankenstein de Guillermo del Toro será una exploración sobre lazos familiares, identidad y desamparo.
“Es una historia emocional para mí… estoy haciendo una pregunta sobre ser padre, ser hijo. No estoy haciendo una película de terror”, reveló el propio director mexicano en una charla en Cannes junto al compositor Alexandre Desplat, y ahora sabemos que su visión del clásico inspirado en la novela de Mary Shelley se inspira en géneros tan opuestos como la ópera y las telenovelas.
La visión de Guillermo del Toro se verá reflejada en su versión de 'Frankenstein'
La nueva versión Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se mantiene cercana al espíritu de Mary Shelley, donde el creador y su criatura están unidos por un vínculo de culpa, deseo de pertenencia y persecución.
Además, de acuerdo con los avances de la película producida por Netflix, recupera pasajes clásicos que a menudo se omiten en el cine (como la estela de caza del creador tras su invento). Del Toro ha insistido en que su visión del relato es una lectura de empatía más que de sustos.
El elenco principal de la película lo conforman Oscar Isaac como Victor Frankenstein; Jacob Elordi interpreta a la Criatura; Mia Goth, Christoph Waltz, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen, Felix Kammerer y Christian Convery.
La música es de Alexandre Desplat, colaborador habitual de Guillermo del Toro, y la fotografía corre a cargo de Dan Laustsen (quien con su cámara construyó los universos visuales de La forma del aguay La cumbre escarlata).
En 'Frankenstein', Jacob Elordi dará vida a un monstruo con ojos llenos de humanidad
Frankenstein tendrá su premiere mundial en el Festival de Cine de Venecia el 30 de agosto de 2025, pasará por el Festival de Toronto en septiembre y contará con un lanzamiento limitado en cines (17 de octubre) antes de llegar a Netflix el 7 de noviembre de 2025. Pero incluso antes de que sea proyectada ante el público por primera vez, la película nos emociona porque promete encarnar la visión única de Guillermo del Toro sobre este clásico.
Y es que tras la salida de Andrew Garfield del proyecto, Del Toro eligió a Jacob Elordi por una razón muy concreta: “Sus ojos están llenos de humanidad. Lo elegí por sus ojos”, explicó el director al detallar por qué el actor de Saltburn encarnaría a la Criatura.
Además, fiel a su estilo artesanal, el director mexicano ha recalcado que busca construir mundos tangibles. “Quiero decorados reales. No quiero digital, no quiero IA, no quiero simulación; quiero artesanía a la vieja usanza”, aseguró.
De ahí que en una reciente entrevista con Variety, Oscar Isaac y Jacob Elordi confiaran que Del Toro les contó que se inspiró en géneros tan opuestos como la ópera y las telenovelas para armar construir y darle vida a su Frankenstein.
Oscar Isaac y Jacob Elordi dan detalles de la producción de 'Frankenstein'
En una entrevista publicada por Variety, Oscar Isaac y Jacob Elordi, protagonistas de la película Frankenstein, hablaron de algunos detalles del proceso creativo, tanto de la visión de Guillermo del Toro como de las exigencias que una historia tan ambiciosa como ésta impuso a los actores.
Por su parte, Jacob Elordi dejó ver que no había forma de no ser un actor del método ante la trasnformación física y las incontables horas de maquillaje que requería el equipo para caracterizarlo antes de llegar al set.
"Se desconceptualiza el tiempo haciendo una película como ésta. Dejé de tener reloj y simplemente esperaba a que llegara la camioneta (por mí)", reveló el actor. "Eso significaba que era hora de irme. No desayunaba, comía ni cenaba, ni pensaba en términos de mañana, tarde y noche", reveló a Variety.