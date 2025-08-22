‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro mezcla desde ópera hasta telenovelas

La visión de Guillermo del Toro se verá reflejada en su versión de 'Frankenstein'

La nueva versión Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se mantiene cercana al espíritu de Mary Shelley, donde el creador y su criatura están unidos por un vínculo de culpa, deseo de pertenencia y persecución.

Guillermo del Toro presentará 'Frankenstein' con un relato profundamente humano (Getty Images)

Además, de acuerdo con los avances de la película producida por Netflix, recupera pasajes clásicos que a menudo se omiten en el cine (como la estela de caza del creador tras su invento). Del Toro ha insistido en que su visión del relato es una lectura de empatía más que de sustos.

El elenco principal de la película lo conforman Oscar Isaac como Victor Frankenstein; Jacob Elordi interpreta a la Criatura; Mia Goth, Christoph Waltz, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen, Felix Kammerer y Christian Convery.

Frankenstein de Guillermo del Toro (Ken Woroner/Cortesía Netflix.)

La música es de Alexandre Desplat, colaborador habitual de Guillermo del Toro, y la fotografía corre a cargo de Dan Laustsen (quien con su cámara construyó los universos visuales de La forma del agua y La cumbre escarlata).