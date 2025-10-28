10 datos que debes saber de ‘Soy Frankelda’, la primera película de stop motion hecha completamente en México

Curiosidades de ‘Soy Frankelda’

1. Primera película completamente mexicana de stop motion

La producción de Soy Frankelda fue hecha en nuestro país y por mexicanos, bajo la dirección de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, quienes también fueron productores y guionistas de la cinta. A diferencia de otras películas, grabadas en México y editadas en otro lugar, en Soy Frankelda la postproducción también fue hecha por completo en nuestro país.

Soy Frankelda es una película producida por completo en México. (Instagram - @theangelgaray - @cinemafantasma)

2. ¿Quiénes son los hermanos Arturo y Roy Ambriz?

Arturo y Roy Ambriz son hermanos cineastas mexicanos que fundaron el estudio Cinema Fanstasma en 2011 para desarrollar proyectos de stop motion y han trabajado como directores, productores y guionistas. Antes del éxito de Soy Frankelda, lograron éxito internacional con su cortometraje Revoltoso en 2016.

Ellos son los hermanos Ambriz, los creadores de Soy Frankelda. (Instagram - @ambrizbrothers)

3. Soy Frankelda inició como una caricatura

En realidad, el personaje e historia de Frankelda ya existían antes de que se creara su película: nacieron en la serie para niños Los sustos ocultos de Frankelda, la cual fue estrenada en octubre de 202. Los cinco capítulos de la serie tienen una duración de 15 minutos cada uno y también fueron realizados usando la técnica de stop motion.

En la serie se cuentan pequeñas historias de terror y fantasía que fueron escritas por Frankelda con el propósito de dejar una enseñanza a los niños. La producción fue compartida con HBO Max, por lo que puedes disfrutar de Los sustos ocultos de Frankelda en su plataforma.

