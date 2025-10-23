'Soy Frankela', la primera película de animación stop motion que Guillermo del Toro quiere que veas

Con pasos firmes y artesanales, llega a las salas mexicanas Soy Frankelda —la primera película mexicana de animación en stop motion hecha por completo en nuestro país—, y lo hace con el aval de uno de los grandes del cine fantástico: Guillermo del Toro. Este estreno no sólo representa una novedad técnica, sino un hito para la industria nacional de la animación.
El largometraje, creado por el estudio Cinema Fantasma bajo la dirección de los hermanos Roy Ambriz y Arturo Ambriz, se dio a conocer con entusiasmo en festivales internacionales antes de su arribo a la cartelera mexicana. El estreno comercial se ha fijado para el 23 de octubre de 2025.