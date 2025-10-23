'Soy Frankela', la primera película de animación stop motion que Guillermo del Toro quiere que veas

Qué dice Guillermo del Toro de Frankelda

Guillermo del Toro ha ejercido un papel de mentor para el proyecto: tras ver el corte preliminar, felicitó a los creadores “está increíble lo que lograron hacer”, cuentan los Ambriz.

Según Roy Ambriz, trabajar con del Toro fue “como estar con Gandalf”, ya que el cineasta aparece ocasionalmente, da consejos y los impulsa hacia la aventura. Él también les dijo: «Primero tienen que vender la idea antes de hacer la película, no hacerla y luego venderla». Este respaldo subraya la importancia simbólica del filme dentro del panorama del cine mexicano.

Fotograma de la cinta Soy Frankelda. (Cortesía. )

De qué trata

Soy Frankelda

La trama de Soy Frankelda se ambienta en el México del siglo XIX e involucra a una joven escritora de historias de terror que ve cómo sus relatos son ignorados. Al verse forzada a reprimir su voz creativa, la protagonista emprende un viaje al Reino de las Pesadillas, guiada por una entidad conocida como Herneval, para restaurar el equilibrio entre la ficción y la realidad antes de que ambos mundos colapsen. El filme combina elementos de fantasía, horror y mitología mexicana, con marionetas, universos paralelos y criaturas que emergen del subconsciente.

