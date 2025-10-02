5 razones por las que no debes perderte Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro

1. Frankestein de Guillermo del Toro tiene un elenco lleno de estrellas

La película es protagonizada por Oscar Isaac ("Ex Machina"), Jacob Elordi ("Euphoria"), Mia Goth ("Pearl") y Cristoph Waltz ("Django sin Cadenas"). La elección de actores siempre es uno de los elementos más importantes de una película, y Guillermo del Toro se tomó muy en serio la tarea de unir a grandes talentos para su nuevo filme.

Aunque parezca que ninguno de sus papeles anteriores tiene relación entre sí, en realidad todos los protagonistas tienen una característica en común muy particular: han sabido dar vida a personajes moralmente ambiguos, pasionales e inherentemente humanos, alineándose perfectamente con su visión para el nuevo Frankenstein. Los cuatro comparten el talento para humanizar lo inhumano e invitar a la audiencia a empatizar con personajes fuera de la norma, con moralidad gris, pero de los que todos tenemos un poco.

Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz

2. La versión de Frankestein de Guillermo del Toro

Si no vas a darme amor, me entregaré a la ira La Criatura (interpretada por Jacob Elordi), en el tráiler de Frankenstein.

La misión de Guillermo del Toro con esta película ha sido impregnar sentimentalidad más allá del terror. El director ha hablado de cómo su versión de la historia busca hablarle los sentimientos más viscerales del ser humano, despertar preguntas sobre el salvajismo, las relaciones padre-hijo (o creador-creación) y las preguntas existenciales que nos llevan a sentir ansiedad, sobretodo cuando somos adolescentes.

Esperen salir de la función cuestionándose quién es el verdadero monstruo, si el producto de un experimento cuya única culpa es haber sido creado, o el creador que buscaba respuestas a preguntas que toda persona se ha hecho a sí misma por lo menos una vez en su vida: ¿qué significa ser humano?

BUSAN, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 19: Director Guillermo Del Toro attends the press conference and gala presentation for his film "Frankenstein" during the 30th Busan International Film Festival on September 19, 2025 at Busan Cinema Center in Busan, South Korea. (Photo by Woohae Cho/Getty Images) (Woohae Cho/Getty Images)

3. El trailer de Frankestein

El nuevo tráiler de la película comienza con la Criatura retando al espectador a escuchar su lado de la historia, pues el punto de vista de Victor ya ha sido contado (y en múltiples ocasiones).

Aunado a la idea de que esta versión es mucho más emocional, la película va a retomar la historia de una Criatura que vive a través de los recuerdos de sus partes (o mejor dicho, los ex-dueños de sus partes), buscando su propósito a través del amor y la aceptación de su creador.



Además, Jacob Elordi protagonizando esta película es más que motivo suficiente para querer verla.