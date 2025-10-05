Bad Bunny se convierte en Quico en un homenaje a ‘El Chavo del 8’ en ‘Saturday Night Live’

Bad Bunny revive a Quico de El Chavo del 8 en en Saturday Night Live

El sketch de Saturday Night Live recreó una versión de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito” , con la participación del elenco habitual del programa y un invitado especial: Bad Bunny , quien dio vida al personaje de Quico, interpretado originalmente por el actor Carlos Villagrán.

Bad Bunny (RRSS)

El artista puertorriqueño imitó los característicos cachetes inflados y el tono de voz peculiar del niño vestido con traje de marinero.

Bad Bunny (Instagram)

El Chavo del 8 fue interpretado por el comediante Marcello Hernández, de origen cubano y dominicano, quien usó el característico gorro con orejeras y tirantes naranjas,mientras que la actriz Sarah Sherman dio vida a La Chilindrina, papel que en la versión original desempeñó la mexicana, María Antonieta de las Nieves.

El guión del sketch recreó algunas de las escenas más emblemáticas de El Chavo del 8, con los clásicos malentendidos y discusiones entre los integrantes de la vecindad. En su papel de Quico, Bad Bunny bromeó con Don Ramón diciéndole con ironía: “Ah, por fin estás trabajando”. Minutos después, Doña Florinda entró en escena, preguntó qué había pasado y, fiel al estilo del programa original, terminó dándole una cachetada.