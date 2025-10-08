Shakira celebra los 30 años de 'Pies Descalzos', el álbum que la lanzó al estrellato y marcó a toda una generación

Shakira celebra los 30 años de Pies Descalzos

A 30 años del lanzamiento de Pies Descalzos, Shakira recordó aquel momento con un mensaje cargado de gratitud y nostalgia que publicó en sus historias de Instagram.

“Hoy hace 30 años lancé un álbum que cambió mi vida: Pies Descalzos. Aquellas canciones, escritas con mi inocencia, mi devoción y rebeldía, crearon un vínculo imperecedero entre nosotros”, expresó la cantante.

La colombiana recordó con nostalgia los inicios de su carrera al compartir fragmentos del álbum con un vistazo a la portada y contraportada del disco que marcó toda una generación: “Gracias por caminar conmigo todos estos años, por crecer, cantar y sentir a mi lado”, resaltó.

Álbum Pies Descalzos de Shakira (RRSS)

Grabado entre Bogotá y Miami, bajo la producción de Luis Fernando Ochoa, fue el tercer álbum en la carrera de Shakira tras Magia (1991) y Peligro (1993), y marcó un precedente en la escena musical colombiana: se convirtió en el primer disco del país en vender más de un millón de copias.