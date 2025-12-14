Elenco de 'Friends' rinde un homenaje a Matthew Perry a dos años de su muerte

Elenco de 'Friends' rinde un homenaje a Matthew Perry

La Fundación Matthew Perry compartió en Instagram una serie de imágenes que muestran a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow firmando una colección especial de obras de arte abstractas, creadas con el objetivo de recaudar fondos para distintas causas benéficas elegidas por cada uno de los actores.

La organización explicó que el elenco se asoció con Soundwaves Art y el artista Tim Wakefield para lanzar esta colección con motivo de la temporada navideña: "El elenco se ha asociado con @soundwaves_art y el artista Tim Wakefield para una colección de obras de arte muy especial para esta temporada navideña", escribió en Instagram la organización sin fines de lucro , que se dedica a continuar el legado de Perry luchando contra el estigma que rodea a la adicción.

“Tim ha transformado las ondas sonoras reales de la canción principal de Friends en estos hermosos diseños, cada uno inspirado en un personaje diferente, y cada miembro del elenco ha autografiado su propia pequeña serie de obras de arte”, se agregó en el mensaje.

Además, en colaboración con el patrimonio de Matthew Perry , algunas impresiones de edición limitada incluyen también la firma oficial del fallecido actor. De acuerdo con el sitio de Soundwaves Art Foundation, las obras firmadas se venden en 600 dólares, mientras que las versiones sin firma tienen un precio de 100 dólares.