Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Elenco de 'Friends' rinde un homenaje a Matthew Perry a dos años de su muerte

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow se unieron a la Fundación Matthew Perry para honrar a su difunto coprotagonista de 'Friends'.
dom 14 diciembre 2025 08:26 AM
Friends
Elenco de Friends (Getty Images)

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow se reunieron para rendir homenaje a Matthew Perry , a dos años de su fallecimiento.

El elenco de Friends se sumó a una iniciativa de la Fundación Matthew Perry al participar en una recaudación de fondos con fines benéficos. Como parte del evento, los actores firmaron una colección de obras de arte de edición limitada, cuyos ingresos serán destinados a apoyar la labor de la organización en memoria de su querido amigo.

Publicidad

Elenco de 'Friends' rinde un homenaje a Matthew Perry

La Fundación Matthew Perry compartió en Instagram una serie de imágenes que muestran a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow firmando una colección especial de obras de arte abstractas, creadas con el objetivo de recaudar fondos para distintas causas benéficas elegidas por cada uno de los actores.

La organización explicó que el elenco se asoció con Soundwaves Art y el artista Tim Wakefield para lanzar esta colección con motivo de la temporada navideña: "El elenco se ha asociado con @soundwaves_art y el artista Tim Wakefield para una colección de obras de arte muy especial para esta temporada navideña", escribió en Instagram la organización sin fines de lucro , que se dedica a continuar el legado de Perry luchando contra el estigma que rodea a la adicción.

“Tim ha transformado las ondas sonoras reales de la canción principal de Friends en estos hermosos diseños, cada uno inspirado en un personaje diferente, y cada miembro del elenco ha autografiado su propia pequeña serie de obras de arte”, se agregó en el mensaje.

Aunque estuvieron juntos durante 10 temporadas, Jennifer Aniston no invitó a Ross, Chandler y Joey a su boda con Justin Theroux.
Friends (Especial)

Además, en colaboración con el patrimonio de Matthew Perry , algunas impresiones de edición limitada incluyen también la firma oficial del fallecido actor. De acuerdo con el sitio de Soundwaves Art Foundation, las obras firmadas se venden en 600 dólares, mientras que las versiones sin firma tienen un precio de 100 dólares.

Publicidad

Elenco de Friends apoyó a la recuperación de Matthew Perry

Matthew Perry fue encontrado muerto a los 54 años en su residencia del exclusivo barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles, en octubre de 2023. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de su fallecimiento fue un accidente por ahogamiento, provocado por los efectos agudos de la ketamina.

Matthew Perry
Matthew Perry (Getty Images)

A lo largo de su vida, el actor habló con franqueza sobre su lucha contra el alcoholismo y la adicción a los opioides, convirtiéndose en una voz visible sobre los desafíos de la recuperación.

Según contó Jennifer Aniston , los compañeros de reparto de Friends intentaron apoyarlo y ayudarlo a enfrentar sus problemas de adicción antes de su fallecimiento. En una entrevista con Vanity Fair publicada en agosto, la protagonista de The Morning Show aseguró que ella y el resto del elenco “hicieron todo lo que pudieron” por el actor. “Casi parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su lucha contra esa enfermedad fue realmente muy dura para él”, explicó Aniston, de 56 años.

Friends
Elenco de la serie 'Friends'. (Especial)

La actriz reconoció que, aunque la pérdida fue dolorosa tanto para ellos como para los fans, hay una parte de ella que lo vive con cierta paz. “Por más difícil que haya sido para todos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor”, confesó, al señalar que se siente “feliz” de que su amigo finalmente haya podido dejar atrás ese sufrimiento.

Publicidad

Tags

Friends

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad