Shakira enfrenta inesperada demanda millonaria en Miami por presunto fraude, esta es la verdad

Un hombre acusa a Shakira de presunto fraude

De acuerdo con el documento legal, el hombre asegura haber entregado cerca de 140,000 dólares para cubrir gastos de hoteles, emergencias médicas familiares, y otros 3,500 para un supuesto viaje de la artista a Cuba.

Shakira (Instagram)

Además, afirma que Shakira le firmó un contrato para publicar juntos un libro de memorias y realizar una gira internacional de 100 conciertos.

Sin embargo, todo apunta a que el denunciante habría sido víctima de una estafa. El abogado Carlos González indicó: “Nunca he visto algo semejante. Vemos una demanda de un señor que dice que conoció a Shakira en redes, pero se ve que no es la Shakira de verdad. Cuando uno habla con alguien famoso, tienen el cheque azul de verificación”.

El abogado también señaló que las imágenes presentadas por el denunciante “son con una Shakira que puede ser cualquiera de nosotros que abra un Facebook y ponga ‘Yo soy Shakira’”.