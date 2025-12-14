Lionel Messi es homenajeado en India con una estatua monumental de 21 metros

La devoción por Lionel Messiha traspasado fronteras y ha alcanzado un nivel inédito en la India, donde se ha colocado un monumento de gran escala en honor al astro argentino. La obra, ubicada en la ciudad de Calcuta, se perfila como la estatua más alta del mundo dedicada al futbolista, destacando no solo por su tamaño, sino por el significado cultural que representa para los aficionados locales.
Con una altura de más de 20 metros, la escultura fue construida por el Sree Bhumi Sporting Club en el barrio de Lake Town, en South Dum Dum, Calcuta. La figura de Messi sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo simboliza no solo su éxito deportivo, sino también la profunda admiración que millones de personas en la India sienten por él.
India homenajea a Lionel Messi con estatua gigante
Según las autoridades que supervisaron su construcción, la estructura se completó en aproximadamente 40 días, un tiempo récord para una obra de esta magnitud, y se considera la más grande dedicada a Lionel Messi en cualquier parte del mundo. El ministro de Bengala Occidental y presidente del club organizador, Sujit Bose, destacó la relevancia de la pieza, afirmando que no existe otra representación de estas dimensiones para honrar al delantero argentino.
La inauguración de este colosal tributo coincide con la visita programada de Messi a la India como parte de su gira denominada GOAT Tour, que lo llevará también a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Aunque los organizadores habían considerado que el futbolista participara en la develación, la obra se presentó oficialmente de manera virtual el 13 de diciembre, debido a la logística de seguridad y control de multitudes.
Calcuta, conocida por su arraigada cultura futbolística, ha buscado históricamente honrar a figuras legendarias del deporte. De hecho, en la misma ciudad ya existe un monumento dedicado a Diego Armando Maradona, lo que subraya la profunda influencia de los ídolos sudamericanos en la región. La nueva escultura de Messi se suma a este legado, consolidando a Calcuta como un centro mundial de veneración futbolística.
Más allá del homenaje individual, la construcción de esta figura representa un intento por atraer turismo y reafirmar la posición de la ciudad en la escena deportiva global. Las autoridades esperan que el tributo no solo celebre la carrera del campeón del mundo, sino que también sirva para promover intercambios culturales y fortalecer los lazos internacionales a través del deporte.
El show de 10 minutos de Messi desata furia y vandalismo en Calcuta
El Estadio Salt Lake (Vivekananda Yuva Bharati Krirangan) de Kolkata, India, fue escenario de un evento que prometía ser histórico y acabó en escándalo. Lionel Messi, en el marco de su gira internacional denominada GOAT Tour, tenía previsto participar en actividades con los aficionados, incluyendo un saludo, una vuelta al campo y eventos promocionales. Sin embargo, la mala organización derivó en que el jugador argentino permaneciera entre 10 y 22 minutos en el recinto, rodeado de líderes políticos, celebridades y seguridad, sin realizar actividades deportivas adicionales ni interacción cercana con el público.
Los boletos alcanzaron precios de entre 4.366 y 12.000 rupias indias (aproximadamente entre 48 y 132 dólares estadounidenses, según la tasa de cambio actual), lo que generó gran expectativa entre los seguidores. La logística inicial prometía interacción directa con Messi y un espectáculo. En cambio, los asistentes apenas pudieron verlo a la distancia, bloqueados por un cordón de seguridad y autoridades locales.
La frustración se transformó en violencia. Miles de personas lanzaron objetos, arrancaron butacas, invadieron la cancha y causaron destrozos en el estadio. El caos obligó a evacuar a Messi de manera urgente y a suspender el evento. El organizador principal, Satadru Dutta, fue detenido por la policía, mientras las autoridades exigieron el reintegro de las entradas y anunciaron una investigación oficial por mala gestión.
El GOAT Tour de Messi en India incluye paradas en Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, con actividades promocionales como la develación virtual de una estatua de 21 metros (70 pies) en su honor en el Sree Bhumi Sporting Club de Calcuta. La estrategia de mercadotecnia buscaba capitalizar la idolatría hacia el jugador en el país. Sin embargo, el inicio en Kolkata quedó marcado por el descontrol y la indignación de los aficionados.