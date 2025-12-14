Lionel Messi es homenajeado en India con una estatua monumental de 21 metros

India homenajea a Lionel Messi con estatua gigante

Según las autoridades que supervisaron su construcción, la estructura se completó en aproximadamente 40 días, un tiempo récord para una obra de esta magnitud, y se considera la más grande dedicada a Lionel Messi en cualquier parte del mundo. El ministro de Bengala Occidental y presidente del club organizador, Sujit Bose, destacó la relevancia de la pieza, afirmando que no existe otra representación de estas dimensiones para honrar al delantero argentino.

Estatua de Lionel Messi (Agencia México)

La inauguración de este colosal tributo coincide con la visita programada de Messi a la India como parte de su gira denominada GOAT Tour, que lo llevará también a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Aunque los organizadores habían considerado que el futbolista participara en la develación, la obra se presentó oficialmente de manera virtual el 13 de diciembre, debido a la logística de seguridad y control de multitudes.

Calcuta, conocida por su arraigada cultura futbolística, ha buscado históricamente honrar a figuras legendarias del deporte. De hecho, en la misma ciudad ya existe un monumento dedicado a Diego Armando Maradona, lo que subraya la profunda influencia de los ídolos sudamericanos en la región. La nueva escultura de Messi se suma a este legado, consolidando a Calcuta como un centro mundial de veneración futbolística.

Más allá del homenaje individual, la construcción de esta figura representa un intento por atraer turismo y reafirmar la posición de la ciudad en la escena deportiva global. Las autoridades esperan que el tributo no solo celebre la carrera del campeón del mundo, sino que también sirva para promover intercambios culturales y fortalecer los lazos internacionales a través del deporte.