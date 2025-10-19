Jennifer Lopez aclara si hubo conflicto con Shakira en el show del Super Bowl 2020

Jennifer Lopez aclaró la polémica sobre sus declaraciones de Shakira en el Super Bowl

Shakira y Jennifer Lopez fueron las invitadas al Super Bowl de 2020, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde con su música aportaron color y sabor al encuentro entre Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Shakira y Jennifer Lopez (Getty Images)

Sin embargo unas declaraciones que Lopez hizo en su documental Halftime dejó entrever su descontento por esta doble participación, que consideró "la peor idea en el mundo".

“Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile (...) Que dos personas actúen en el Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue”, afirmó entonces.

Casi seis años después, Jennifer Lopez volvió a hablar del tema en una entrevista para Howard Stern Show, donde aclaró que sus declaraciones no estaban dirigidas a Shakira, de quien solo tiene palabras de cariño y agradecimiento, sino a un asunto más profundo y de relevancia social.