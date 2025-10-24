Publicidad

Espectáculos

Con apasionado beso en el escenario, Christian Nodal y Ángela Aguilar encienden las Fiestas de Octubre en Guadalajara

Al presentarse en el palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, Nodal tuvo como invitados especiales a su esposa Ángela Aguilar y Julión Álvarez.
vie 24 octubre 2025 01:50 PM
Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar (RRSS)

Christian Nodal protagonizó una noche inolvidable, llena de momentos que se volvieron virales de forma inmediata en redes sociales al presentarse en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

Uno de estos instantes, como era de esperarse, lo vivió junto a su esposa Ángela Aguilar y contó también con Julión Álvarez como invitado de lujo.

Ángela Aguilar y Julión Álvarez, invitados de lujo en el concierto de Christian Nodal en las Fiestas de Octubre de Guadalajara

Durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Christian Nodal contó con dos súper invitados: Ángela Aguilar y Julión Álvarez, lo que emocionó al público presente.

Nodal compartió el escenario primero con Julión Álvarez, con quien interpretó algunos de sus éxitos más conocidos y, más adelante, invitó a Ángela Aguilar para cantar juntos.

La presencia de la pareja en el escenario desató la locura entre los seguidores del sonorense que abarrotaron el recinto. Y ya entrados en ambiente, los tres artistas unieron sus voces en una colaboración inesperada que fue aplaudida por todos los asistentes.

Christian Nodal y Ángela Aguilar
Julión Álvarez y Ángela Aguilar fueron los invitados de Nodal en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara (RRSS)

La unión de Nodal, Ángela y Julión en el escenario generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los videos de su presentación circularon rápidamente.

Sin embargo, la respuesta de los usuarios de redes sociales fue contrastante. Mientras muchos celebraron el encuentro musical, otros criticaron a Julión Álvarez por compartir escenario con el polémico matrimonio, que ha estado en el ojo público desde el inicio de su relación.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se dan apasionado beso en el palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara

El momento más comentado de la noche llegó cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar se dieron un apasionado beso en pleno escenario. Todo ocurrió mientras Julión y Ángela se ponían de acuerdo sobre qué canción interpretar juntos, cuando el público comenzó a corear “¡Beso, beso!”, y Julión apoyó la petición entre risas.

Ante la euforia de los presentes, Nodal decidió complacerlos: tomó a Ángela del rostro y le plantó un beso, provocando gritos, aplausos y un ambiente de total celebración. Julión, divertido, aplaudió el gesto romántico de la pareja y no ocultó su emoción ante la espontaneidad del momento.

Christian Nodal y Ángela Aguilar
Al público, lo que quiera: Nodal y Ángela se dan apasionado beso en el palenque (RRSS)

El beso viral de Nodal y Ángela en Guadalajara

El beso de Nodal y Ángela rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, generando miles de comentarios entre quienes aplaudieron la muestra de cariño y quienes aseguraron que la pareja buscaba llamar la atención. Sin embargo, para muchos fans fue una escena genuina que reflejó el amor que los cantantes comparten fuera del foco mediático.

@elytorres_91 Ángela Aguilar canta “Que Agonía” a Christian Nodal y Julión Álvarez. 😍🎶. #PalenqueFiestasDeOctubre2025 #ÁngelaAguilar #ChristianNodal #JulioÁlvarez #Guadalajara ♬ sonido original - Lo más viral 📸🎥🎞️

Cabe destacar que Ángela Aguilar y Christian Nodal rara vez muestran su amor en público, e incluso en los últimos meses han evitado cantar juntos debido a las críticas que han enfrentado desde que confirmaron su relación.

Por eso, su beso en el escenario de las Fiestas de Octubre marcó un momento especial, no solo para ellos, sino también para los fans que los acompañaron en una noche que mezcló música, amor y polémica.

Con información de Agencia México

