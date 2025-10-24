Con apasionado beso en el escenario, Christian Nodal y Ángela Aguilar encienden las Fiestas de Octubre en Guadalajara

El beso viral de Nodal y Ángela en Guadalajara
El beso de Nodal y Ángela rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, generando miles de comentarios entre quienes aplaudieron la muestra de cariño y quienes aseguraron que la pareja buscaba llamar la atención. Sin embargo, para muchos fans fue una escena genuina que reflejó el amor que los cantantes comparten fuera del foco mediático.
Cabe destacar que Ángela Aguilar y Christian Nodal rara vez muestran su amor en público, e incluso en los últimos meses han evitado cantar juntos debido a las críticas que han enfrentado desde que confirmaron su relación.
Por eso, su beso en el escenario de las Fiestas de Octubre marcó un momento especial, no solo para ellos, sino también para los fans que los acompañaron en una noche que mezcló música, amor y polémica.
Con información de Agencia México