Con apasionado beso en el escenario, Christian Nodal y Ángela Aguilar encienden las Fiestas de Octubre en Guadalajara

Ángela Aguilar y Julión Álvarez, invitados de lujo en el concierto de Christian Nodal en las Fiestas de Octubre de Guadalajara

Durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Christian Nodal contó con dos súper invitados: Ángela Aguilar y Julión Álvarez, lo que emocionó al público presente.

Nodal compartió el escenario primero con Julión Álvarez, con quien interpretó algunos de sus éxitos más conocidos y, más adelante, invitó a Ángela Aguilar para cantar juntos.

La presencia de la pareja en el escenario desató la locura entre los seguidores del sonorense que abarrotaron el recinto. Y ya entrados en ambiente, los tres artistas unieron sus voces en una colaboración inesperada que fue aplaudida por todos los asistentes.

Julión Álvarez y Ángela Aguilar fueron los invitados de Nodal en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara (RRSS)

La unión de Nodal, Ángela y Julión en el escenario generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los videos de su presentación circularon rápidamente.

Sin embargo, la respuesta de los usuarios de redes sociales fue contrastante. Mientras muchos celebraron el encuentro musical, otros criticaron a Julión Álvarez por compartir escenario con el polémico matrimonio, que ha estado en el ojo público desde el inicio de su relación.