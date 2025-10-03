Cazzu confiesa cómo vive la maternidad sin el apoyo de Christian Nodal

Cazzu habla sobre su vida como mamá soltera

En una emotiva entrevista para Marie Claire, Cazzu reflexionó sobre su rol como mamá de Inti. Con sinceridad, habló sobre la crianza, la identidad que desea para su pequeña de dos años y contó cómo la maternidad ha transformado su vida profesional y personal.

“Me cuesta imaginarme a Inti tan grande”, admitió Cazzu al recordar lo rápido que pasa el tiempo junto a su hija. “Yo siento que ella va a tener una vida tan diferente a la mía, que lo único que me interesa es preservar sus valores”, añadió.

Cazzu e Inti. (Instagram)

“Esto es lo que a mí me gustaría: que sea quien quiera ser pero que sea una persona respetuosa, que le importen los otros, que le importe el mundo que la rodea, que le importe su familia, que tenga bondad en su corazón, que no sucumba a la maldad, que las injusticias no la derroten tampoco”, señaló.

La cantante, consciente del camino que podría recorrer su primogénita por ser hija de dos figuras públicas (Cazzu y Nodal), habló sobre los obstáculos que la pequeña enfrentará en el futuro:

“Ella va a crecer con un montón de otro tipo de injusticias como el ser 'la hija de' y eso siento que va a ser un camino que siento que se va a construir y lo voy de a poquito construyendo, no me quiero adelantar”. Pero su esperanza es clara: “Yo espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene”.

Cazzu y su hija Inti (Instagram)

Cazzu vive su mejor momento como cantante y mamá de Inti

Durante la plática, Cazzu también reflexionó sobre las cosas positivas que han pasado en su vida a lo largo de este año: “Estoy muy feliz, soy mamá, saqué mi nuevo disco. Ha sido un año de experiencias muy nuevas para mí, filmé una película, cambié un poco mi música, me encanta. Estoy en estos momentos de descubrimientos”.

En cuanto a su vida diaria con Inti, la cantante compartió algunos momentos únicos que la han hecho sentir orgullosa de su pequeña: “Algo que a mí me genera mucha felicidad es que yo veo que para ella yo soy algo muy preciado. Cuando yo me pongo un vestido y me pongo mis zapatos y ella me mira (y dice) ‘Wow mamá’, me destroza”. Incluso, la cantante mencionó que a su corta edad, Inti ya imita sus gestos y expresiones: “O cuando tengo algo en las uñas, me dice ‘A ver’ y yo le muestro y me dice: ‘Wow, mamá’”.

Cazzu y su hija Inti (Instasgram / Cazzu)

Aunque la pequeña aún no habla con claridad, balbucea con tonos que, según su mamá, se parecen mucho a los suyos: “No habla, pero balbucea bastante bien, pero los tonos son iguales a lo míos, la forma en la que lo dice”, contó.