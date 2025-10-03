Cazzu confiesa cómo vive la maternidad sin el apoyo de Christian Nodal

Cazzu atraviesa una etapa transformadora: ya no solo como cantante, sino como mamá. Tras su separación de Christian Nodal, la intérprete ha decidido dar visibilidad a su nuevo rol con total sinceridad. En una reciente conversación para el podcast Un elefante en la habitación de Marie Claire Colombia, la rapera compartió cómo vive la maternidad como mamá soltera y contó cuáles sus deseos para el futuro de su hija Inti.
En una emotiva entrevista para Marie Claire, Cazzu reflexionó sobre su rol como mamá de Inti. Con sinceridad, habló sobre la crianza, la identidad que desea para su pequeña de dos años y contó cómo la maternidad ha transformado su vida profesional y personal.
“Me cuesta imaginarme a Inti tan grande”, admitió Cazzu al recordar lo rápido que pasa el tiempo junto a su hija. “Yo siento que ella va a tener una vida tan diferente a la mía, que lo único que me interesa es preservar sus valores”, añadió.
“Esto es lo que a mí me gustaría: que sea quien quiera ser pero que sea una persona respetuosa, que le importen los otros, que le importe el mundo que la rodea, que le importe su familia, que tenga bondad en su corazón, que no sucumba a la maldad, que las injusticias no la derroten tampoco”, señaló.
La cantante, consciente del camino que podría recorrer su primogénita por ser hija de dos figuras públicas (Cazzu y Nodal), habló sobre los obstáculos que la pequeña enfrentará en el futuro:
“Ella va a crecer con un montón de otro tipo de injusticias como el ser 'la hija de' y eso siento que va a ser un camino que siento que se va a construir y lo voy de a poquito construyendo, no me quiero adelantar”. Pero su esperanza es clara: “Yo espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene”.
Durante la plática, Cazzu también reflexionó sobre las cosas positivas que han pasado en su vida a lo largo de este año: “Estoy muy feliz, soy mamá, saqué mi nuevo disco. Ha sido un año de experiencias muy nuevas para mí, filmé una película, cambié un poco mi música, me encanta. Estoy en estos momentos de descubrimientos”.
En cuanto a su vida diaria con Inti, la cantante compartió algunos momentos únicos que la han hecho sentir orgullosa de su pequeña: “Algo que a mí me genera mucha felicidad es que yo veo que para ella yo soy algo muy preciado. Cuando yo me pongo un vestido y me pongo mis zapatos y ella me mira (y dice) ‘Wow mamá’, me destroza”. Incluso, la cantante mencionó que a su corta edad, Inti ya imita sus gestos y expresiones: “O cuando tengo algo en las uñas, me dice ‘A ver’ y yo le muestro y me dice: ‘Wow, mamá’”.
Aunque la pequeña aún no habla con claridad, balbucea con tonos que, según su mamá, se parecen mucho a los suyos: “No habla, pero balbucea bastante bien, pero los tonos son iguales a lo míos, la forma en la que lo dice”, contó.
¿Cómo es la relación de Christian Nodal y su hija Inti?
Christian Nodal enfrenta momentos complejos como papá de Inti, la hija que tuvo con la cantante Cazzu . Aunque la pequeña nació en septiembre de 2023, su relación con ella ha sido complicada, ya que casi no conviven. Esto se debe, según el cantante sonorense, a sus compromisos de trabajo, la distancia entre países y algunos problemas legales.
Actualmente, Inti vive en Argentina con su mamá, y el intérprete de Botella tras botella ha dicho que eso hace muy difícil verla seguido. En una entrevista con Adela Micha, Nodal reveló que para visitar a su h tiene que tomar vuelos muy largos (de hasta 17 horas) y su apretada agenda solo le permite estar con ella uno o dos días cada vez que va.
Por otro lado, durante su más reciente visita a México, la cantante argentina, quien fue invitada al podcast Se regalan dudas, aprovechó el espacio para denunciar que Nodal no le ha otorgado el permiso legal para que Inti viaje con ella a otros países, algo que ha sido difícil considerando que ella también viaja por cuestiones de trabajo. Incluso, la cantante relató lo frustrante que fue escuchar que el permiso podría ser revocado en cualquier momento, siendo ese uno de los peores momentos de su vida.