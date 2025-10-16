Christian Nodal le responde a Cazzu y desmiente acusaciones sobre la manutención de su hija

Christian Nodal responde a las declaraciones de Cazzu

En el documento se establece que Christian Nodal ha cumplido de manera puntual con todas sus obligaciones económicas, aportando más de lo que exige la ley argentina y que los pagos, que ascienden a varios millones de pesos mexicanos, están debidamente comprobados.

Cazzu y Christian Nodal (Getty Images)

"En representación de Christian Jesús González Nodal, y ante las recientes declaraciones en medios sobre su hija menor I.G.N.C., se aclara lo siguiente: A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija, de dos años, ha manifestado públicamente su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales. Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática".

Respecto a los viajes internacionales que puede hacer la niña, la defensa puntualizó que el cantante mexicano nunca se ha negado a darlos, incluso cuando las solicitudes se realizaron sin previo aviso.

Cazzu y Christian Nodal con su hija Inti. (Instagram)

"En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’: Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida. Por otro lado, la madre de la pequeña ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevó a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento".

En el comunicado también se hace referencia a las declaraciones que hizo Cazzu en el podcast Se Regalan Dudas, donde confirmó que tuvo una reunión con el abogado de Nodal para solicitar el permiso para viajar con Inti.

El abogado aclaró que en ese proceso no se tuvo contacto con la artista argentina, ya que todas las audiencias se llevaron a cabo de manera virtual: "Cabe destacar que el proceso judicial familiar en Argentina de mi representado fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual (vía Zoom); nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora".