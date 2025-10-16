Christian Nodal le responde a Cazzu y desmiente acusaciones sobre la manutención de su hija

Christian Nodal respondió a las declaraciones que hizo Cazzua su llegada a la Ciudad de México sobre la manutención, los permisos para viajar y la convivencia que el cantante tendría con su hija, Inti.
A través de un comunicado emitido por el abogado César Muñoz, representante legal del cantante, el artista dejó en claro algunos puntos relacionados con la situación legal y económica de la hija que comparte con la argentina.
Publicidad
Christian Nodal responde a las declaraciones de Cazzu
En el documento se establece que Christian Nodal ha cumplido de manera puntual con todas sus obligaciones económicas, aportando más de lo que exige la ley argentina y que los pagos, que ascienden a varios millones de pesos mexicanos, están debidamente comprobados.
"En representación de Christian Jesús González Nodal, y ante las recientes declaraciones en medios sobre su hija menor I.G.N.C., se aclara lo siguiente: A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija, de dos años, ha manifestado públicamente su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales. Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática".
Respecto a los viajes internacionales que puede hacer la niña, la defensapuntualizó que el cantante mexicano nunca se ha negado a darlos, incluso cuando las solicitudes se realizaron sin previo aviso.
"En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’: Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida. Por otro lado, la madre de la pequeña ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevó a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento".
En el comunicado también se hace referencia a las declaraciones que hizo Cazzu en el podcast Se Regalan Dudas, donde confirmó que tuvo una reunión con el abogado de Nodal para solicitar el permiso para viajar con Inti.
El abogado aclaró que en ese proceso no se tuvo contacto con la artista argentina, ya que todas las audiencias se llevaron a cabo de manera virtual: "Cabe destacar que el proceso judicial familiar en Argentina de mi representado fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual (vía Zoom); nunca la vio a los ojos porque hablaba a través de una computadora".
Publicidad
Christian Nodal siempre ha buscado el bienestar de su hija
Sobre esta reunión virtual, recalcó que tanto el representante legal como el cantante actuaron con las mejores intenciones, buscando la cooperación y el diálogo y siempre poniendo por delante el bienestar, la seguridad y la estabilidad emocional de su hija.
A su llegada a la Ciudad de México donde ofreció dos conciertos, Cazzucomentó frente a los reporteros que Christian Nodalse había contactado a través de sus abogados para ver a su hija, a lo que ella respondió: "como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda, veremos".
Sin embargo, el abogado del intérprete de “Botella tras Botella” expresó que se le hizo una propuesta formal a la mamá de Inti, sin tener respuesta: "Mi representado, me ha hecho saber que no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija, sin embargo, las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal en representación de Christian Jesús González Nodal, he contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna".
Muñoz finalmente agregó que, por este medio, se hace pública la intención de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano de Inti: "Este deseo ya había sido expresado previamente por Christian Jesús González Nodal, quien considera un honor transmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana, así como su deseo de que también pueda disfrutar plenamente de la identidad y las oportunidades que ello representa".