Ángela Aguilar celebró el pasado 8 de octubre su cumpleaños 22 en una fiesta privada en la playa junto a sus amigos y su familia. Aunque el evento se llevó a cabo en total hermetismo, s u hermano Leonardo Aguilar compartió en Instagram un video en el que dedica palabras de cariño a la cantante durante el festejo . “La quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto… Te quiero mucho, Ángela, felicidades”, posteó el orgulloso Leonardo.
Christian Nodal sí estuvo en la espectacular fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar, esta es la evidencia
Christian Nodal en la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar
La ausencia de Christian Nodal en el video y el hecho de que no felicitara públicamente a su esposa en redes sociales despertó rumores de un presunto distanciamiento o crisis matrimonial, sin embargo, estos fueron desmentidos en la cuenta de 'El Gordo', el famoso perro pug de la familia Aguilar.
En la fotografía publicada en Instagram aparecen Ángela y Nodal abrazados en un camastro frente al mar, ambos vestidos de blanco y acompañados por la mascota. La escena, capturada en un club de playa privado, fue musicalizada con el tema “Amé”, interpretado por Nodal, y acompañada por el mensaje: “Celebrando la vida de mi adorada Ángela Aguilar”.
Las especulaciones sobre un distanciamiento escalaron rápidamente en redes sociales cuando seguidores notaron que Nodal no había publicado ninguna felicitación pública para Ángela el día de su cumpleaños. Esta omisión alimentó especulaciones sobre una posible crisis en la relación, que ya había sido objeto de rumores en ocasiones anteriores.
Los festejos por el cumpleaños 22 de Ángela Aguilar
Ángela Aguilar fue muy consentida: los festejos por su llegada a los 22 comenzó el 7 de octubre, cuando, desde su avión privado decorado con globos, compartió imágenes de un pastel. Sin embargo, el evento principal se realizó el 8 de octubre en una playa mexicana.
Según informó el influencer Pablo Chagra, entre los asistentes estuvieron Marc Anthony y Grupo Frontera, aunque no se han difundido imágenes oficiales del evento.
Pepe Aguilar, papá orgulloso de Ángela
Pepe Aguilar, su papá, también compartió una serie de fotografías de la infancia de la cantante, celebrando su crecimiento artístico y personal. “Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Y nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo”, posteó.
Desde su boda en julio de 2024, Ángela y Nodal han mantenido una relación de bajo perfil, con apariciones esporádicas en redes y eventos musicales. La imagen del cumpleaños se suma a momentos clave como su viaje a Europa en verano de 2024, su colaboración en el tema “Dime cómo quieres” —lanzado en noviembre de 2020 y que alcanzó el número 1 en listas de Billboard— y su asistencia conjunta a la gala de los Latin Grammy en noviembre de 2024, donde desfilaron por la alfombra roja como esposos por primera vez.