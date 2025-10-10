Christian Nodal sí estuvo en la espectacular fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar, esta es la evidencia

Christian Nodal en la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar

La ausencia de Christian Nodal en el video y el hecho de que no felicitara públicamente a su esposa en redes sociales despertó rumores de un presunto distanciamiento o crisis matrimonial, sin embargo, estos fueron desmentidos en la cuenta de 'El Gordo', el famoso perro pug de la familia Aguilar.

En la fotografía publicada en Instagram aparecen Ángela y Nodal abrazados en un camastro frente al mar, ambos vestidos de blanco y acompañados por la mascota. La escena, capturada en un club de playa privado, fue musicalizada con el tema “Amé”, interpretado por Nodal, y acompañada por el mensaje: “Celebrando la vida de mi adorada Ángela Aguilar”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron junto el cumpleaños 22 de la cantante. (Instagram)

Las especulaciones sobre un distanciamiento escalaron rápidamente en redes sociales cuando seguidores notaron que Nodal no había publicado ninguna felicitación pública para Ángela el día de su cumpleaños. Esta omisión alimentó especulaciones sobre una posible crisis en la relación, que ya había sido objeto de rumores en ocasiones anteriores.

Los festejos por el cumpleaños 22 de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar fue muy consentida: los festejos por su llegada a los 22 comenzó el 7 de octubre, cuando, desde su avión privado decorado con globos, compartió imágenes de un pastel. Sin embargo, el evento principal se realizó el 8 de octubre en una playa mexicana.

Según informó el influencer Pablo Chagra, entre los asistentes estuvieron Marc Anthony y Grupo Frontera, aunque no se han difundido imágenes oficiales del evento.