El juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni se aplaza dos meses por esta razón

Esta decisión se debe a que el tribunal dará prioridad a otros dos procesos penales ya agendados. El magistrado Lewis J. Liman, a cargo del caso, ordenó además que ambas partes contemplen la posibilidad de arribar a un acuerdo fuera de corte para evitar el juicio.

Mientras tanto, los abogados de Baldoni y Lively deberán comparecer el 22 de enero de 2026 para presentar sus argumentos orales en torno a una moción de desestimación previa, presentada por la defensa.

La demanda fue interpuesta por Lively en diciembre de 2024. Acusa a Baldoni, su coprotagonista y director de la película It Ends With Us, de acoso sexual y represalias luego de que ella denunciara comportamientos inapropiados durante el rodaje.

'He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni': un documental para reflexionar sobre el pleito alrededor de la película 'It Ends with Us' (Cortesía / Universal+)

Baldoni negó las acusaciones y en contraataque presentó una contrademanda por 400 millones de dólares por difamación y extorsión, la cual fue desestimada por el tribunal.

A pesar de la desestimación de la contrademanda, la causa principal de Lively sigue activa; ella solicita una indemnización que ronda los 160 millones de dólares por daños.