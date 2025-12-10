Un juez federal de Estados Unidos decidió aplazar el juicio civil entre Blake Lively y Justin Baldoni, originalmente previsto para el 9 de marzo de 2026, y reprogramarlo para el 18 de mayo de 2026.
El juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni se aplaza dos meses por esta razón
Esta decisión se debe a que el tribunal dará prioridad a otros dos procesos penales ya agendados. El magistrado Lewis J. Liman, a cargo del caso, ordenó además que ambas partes contemplen la posibilidad de arribar a un acuerdo fuera de corte para evitar el juicio.
Mientras tanto, los abogados de Baldoni y Lively deberán comparecer el 22 de enero de 2026 para presentar sus argumentos orales en torno a una moción de desestimación previa, presentada por la defensa.
La demanda fue interpuesta por Lively en diciembre de 2024. Acusa a Baldoni, su coprotagonista y director de la película It Ends With Us, de acoso sexual y represalias luego de que ella denunciara comportamientos inapropiados durante el rodaje.
Baldoni negó las acusaciones y en contraataque presentó una contrademanda por 400 millones de dólares por difamación y extorsión, la cual fue desestimada por el tribunal.
A pesar de la desestimación de la contrademanda, la causa principal de Lively sigue activa; ella solicita una indemnización que ronda los 160 millones de dólares por daños.
De haber juicio, ¿qué pasará entre Justin Baldoni y Blake Lively?
El próximo 22 de enero de 2026 está programada la audiencia en la que el tribunal escuchará los argumentos orales respecto a la moción de juicio sumario presentada por la defensa.
Con esa moción, Baldoni y su productora buscan que el juez decida sin necesidad de llegar a un juicio completo que las acusaciones de acoso sexual y represalias hechas por Lively carecen de los fundamentos suficientes para continuar en tribunales.
Por su parte, los abogados de Lively se oponen firmemente: sostienen que aceptar la moción implicaría “negarle a la actriz su día en la corte”, argumentando que los hechos denunciados no son meras molestias menores, sino presuntas conductas graves que requieren un juicio con pleno análisis de pruebas.
Si en esa audiencia el juez acepta la moción de Baldoni, la demanda de Lively podría quedar desestimada sin que se llegue a un juicio. Pero si la rechaza, o considera que hay material suficiente para debatir en tribunal, el caso seguiría su curso y se encaminaría hacia el juicio civil, ahora fijado para el 18 de mayo de 2026.