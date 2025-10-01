Christian Nodal sorprende con su impactante transformación física

Christian Nodal responde a críticas por su vida privada

Christian Nodal reflexionó sobre cómo ha vivido bajo el constante escrutinio público y la presión de los medios de comunicación. Durante una entrevista para el programa colombiano La Red, reconoció que su nombre ha estado presente en noticias, rumores y escándalos que, a su parecer, han generado mucho ruido en su vida.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images)

El artista sonorense compartió que en ese proceso atravesó momentos difíciles, en los que recurrió al alcohol para sobrellevar la situación, aunque su verdadero apoyo fueron siempre sus amigos más cercanos.

“Me emborrachaba y trataba de hablar con mis compas, mis amigos, que son tres personas, a lo mucho. Personas que han estado por mí desde siempre son contadas con una mano. Y también yo no soy muy abierto con mis problemas, ni con nada".

El cantante explicó que tiende a callar frente a las dificultades, sin embargo, con el tiempo aprendió que también podía compartir sus sentimientos y experiencias.

“Como que a mí me gusta tragarme solo. Ya aprendí que, así como ellos me comparten, yo también puedo compartir. Yo no he sido tan duro conmigo, ¿sabes? Como que tengo bien claro que en esta vida venimos a conocernos".

Christian Nodal (Instagram.)

Sobre las críticas y comentarios que circulan acerca de su vida personal y profesional, el cantautor señaló: "Me resigné a que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura... Entonces ya lo tomo como lo que es. Son ganas de hablar. Les hace bien. Económicamente la gente habla mal de mí, les hace bien. Mejor que hablar bien o hablar simplemente. Creo que es más redituable. Y los números lo confirman".

Finalmente, Nodal destacó que sus decisiones se han vuelto un tema de interés público pese a que él no pretende ser un modelo a seguir, sino simplemente un artista que comparte su música.