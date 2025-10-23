Guadalupe Pineda defiende a su sobrina, Ángela Aguilar, del acoso que sufre en redes sociales por su vida privada

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina, Ángela Aguilar, del acoso que sufre en redes

Al hablar de la forma en la que la vida privada de Ángela Aguilar ha dado paso a una serie de agresiones en contra de la cantante, su tía, la cantante Guadalupe Pineda, reconoció el “riesgo” al que están expuestas las figuras públicas de generar interés y desacuerdo entre el público, pero lamentó el nivel de desprecio que usuarios de redes sociales han demostrado por la esposa de Christian Nodal.

“Pues mira, es normal que pasen cosas cuando eres figura pública. Lo que no creo que sea muy normal que digamos es la agresividad que de pronto ustedes también lo han notado, las redes, pero no nada más en México, en todo el mundo están pasando cosas muy lamentables”, comentó Pineda al respecto.

Guadalupe Pineda tía de Ángela Aguilar defiende a su sobrina del acoso que sufre en redes (Instagram / Guadalupe Pineda)

Las palabras de apoyo que Guadalupe Pineda expresó a su sobrina se dan luego de que Ángela Aguilar, quien cumplió 22 años hace unas semanas, fuera objeto de duras críticas tras diversos episodios mediáticos; incluídos su relación con Christian Nodal, cómo era su vínculo con él cuando todavía era pareja de Cazzu, así como comentarios sobre su doble nacionalidad y la forma en que se ha referido a México en entrevistas pasadas.

Pese a esto, Pineda enfatizó que sus seres queridos siempre se han guiado por el cariño a su país. “En el caso de la familia, lo que hacemos es el talento, es la música, el amor a nuestro México”, dijo.

"Mereces ser muy feliz": las palabras de Guadalupe Pineda, tía de Ángela Aguilar por su boda con Nodal

En julio de 2024, tras celebrarse la boda de Ángela y Nodal, Guadalupe expresó sus buenos deseos a la pareja.

“Felicidades a mi niña hermosa Angelita. Que se cumplan todos tus sueños, mereces ser muy feliz. Tu felicidad es la nuestra”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

“A mis primos Pepe y Aneliz, a toda la familia Aguilar Álvarez y a la Familia González Nodal un abrazo por el matrimonio de Ángela y Christian. Con todo mi amor, les deseo que sean felices para siempre. Bendiciones”, añadió, junto a fotos en las que Guadalupe y Ángela aparecen juntas y otras imágenes del enlace.