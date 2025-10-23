Guadalupe Pineda defiende a su sobrina, Ángela Aguilar, del acoso que sufre en redes sociales por su vida privada

La reconocida cantante mexicana Guadalupe Pineda salió en defensa de su sobrina, Ángela Aguilar, quien ha sido blanco constante de críticas y ataques en internet debido a temas relacionados con su vida personal, en específico, su relación con Christian Nodal.
La intérprete de “Mi Unicornio Azul” lamentó el nivel de agresividad con que se ha atacado en redes sociales a la hija de Pepe Aguilar, por lo que pidió empatía y respeto hacia su trabajo.
Guadalupe Pineda defiende a su sobrina, Ángela Aguilar, del acoso que sufre en redes
Al hablar de la forma en la que la vida privada de Ángela Aguilar ha dado paso a una serie de agresiones en contra de la cantante, su tía, la cantante Guadalupe Pineda, reconoció el “riesgo” al que están expuestas las figuras públicas de generar interés y desacuerdo entre el público, pero lamentó el nivel de desprecio que usuarios de redes sociales han demostrado por la esposa de Christian Nodal.
“Pues mira, es normal que pasen cosas cuando eres figura pública. Lo que no creo que sea muy normal que digamos es la agresividad que de pronto ustedes también lo han notado, las redes, pero no nada más en México, en todo el mundo están pasando cosas muy lamentables”, comentó Pineda al respecto.
Las palabras de apoyo que Guadalupe Pineda expresó a su sobrina se dan luego de que Ángela Aguilar, quien cumplió 22 años hace unas semanas, fuera objeto de duras críticas tras diversos episodios mediáticos; incluídos su relación con Christian Nodal, cómo era su vínculo con él cuando todavía era pareja de Cazzu, así como comentarios sobre su doble nacionalidad y la forma en que se ha referido a México en entrevistas pasadas.
Pese a esto, Pineda enfatizó que sus seres queridos siempre se han guiado por el cariño a su país. “En el caso de la familia, lo que hacemos es el talento, es la música, el amor a nuestro México”, dijo.
"Mereces ser muy feliz": las palabras de Guadalupe Pineda, tía de Ángela Aguilar por su boda con Nodal
En julio de 2024, tras celebrarse la boda de Ángela y Nodal, Guadalupe expresó sus buenos deseos a la pareja.
“Felicidades a mi niña hermosa Angelita. Que se cumplan todos tus sueños, mereces ser muy feliz. Tu felicidad es la nuestra”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.
“A mis primos Pepe y Aneliz, a toda la familia Aguilar Álvarez y a la Familia González Nodal un abrazo por el matrimonio de Ángela y Christian. Con todo mi amor, les deseo que sean felices para siempre. Bendiciones”, añadió, junto a fotos en las que Guadalupe y Ángela aparecen juntas y otras imágenes del enlace.
Guadalupe Pineda destaca la voz y el talento de Ángela Aguilar
Guadalupe Pineda agregó que espera que Ángela Aguilar pueda volver a cantar con total libertad y el apoyo del público en México y llenar los recintos como lo hizo durante las presentaciones del espectáculo Jaripeo sin fronteras.
“Ojalá, porque Ángela, como yo ya lo he dicho, es una niña muy chiquita, muy jovencita, con un gran talento, una gran voz y la verdad es que es injusto lo que está viviendo, ojalá que eso pare pronto”, insistió la intérprete.
Asimismo, Pineda destacó la fortaleza y profesionalismo de su sobrina Ángelaante las críticas y aseguró que el talento de la hija de Pepe Aguilar habla por sí mismo.
“Yo creo que ella sabe muy bien que tiene que seguir adelante porque cuando se para en el escenario alguien con talento, no se discute nada”, enfatizó
La intérprete de “Yolanda” también se refirió a la rivalidad entre los fanáticos de distintos artistas, la cual, dijo, genera divisiones innecesarias.
“Es lamentable cuando contrapones presencia. Yo creo que en este mundo el sol sale para todos y todos tienen cabida porque hay público para todo, hay público para quien quiere escuchar a una persona, a otra. Entonces realmente adelante, cada quien debe de seguir su camino”, argumentó.
Guadalupe Pineda no se olvida de su sobrino Emiliano Aguilar: "Tiene que vivir su camino"
Finalmente, Guadalupe Pineda habló brevemente sobre su sobrino Emiliano Aguilar, quien se ha alejado de su papá y del resto de la dinastía Aguilar.
“Tampoco, yo creo que él tiene que vivir su camino como yo lo viví, como lo vivió mi primo, como lo hemos vivido todos. Te digo, el sol sale para todos”, insistió la cantante.
Guadalupe Pineda Aguilar es sobrina del fallecido cantante Antonio Aguilar (papá de Pepe y abuelo de Ángela), ya que su mamá, Josefina Aguilar Barraza, era su hermana.