Cazzu responde a Christian Nodal durante su concierto en México: “No recibo ayuda, recibo ataques”

La artista, quien actualmente atraviesa un proceso legal y mediático tras su separación, abordó desde el escenario la situación que vive como madre soltera y el difícil momento personal que enfrenta desde que Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, apenas semanas después de su ruptura.

La cantante, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, también señaló que, a pesar de las dificultades con su expareja, logró que su hija pudiera viajar con ella a México gracias a un permiso judicial.

“No recibo ayuda, recibo ataques. Antes yo pensaba que la paz se podía conseguir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando”, dijo.

Nodal no asistió al cumpleaños de Inti. (Instagram)

Cazzu aseguró que no busca impedir la convivencia entre Nodal e Inti, pero enfatizó que la situación no ha sido fácil ni justa para ella. “Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o fuerte como una bomba”, agregó.

Antes de interpretar su tema Inti, dedicado a su hija, lanzó una frase que encendió al público: “Cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo.

Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me está pasando, pero es preciso y necesario que sepan que esta lucha es de todas nosotras, mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos”.