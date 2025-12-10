Ana Pau Capetillo revela que, a diferencia de sus papás o su hermana, no sueña con casarse

Mientras su hermana Alejandra disfruta su faceta como mujer casada con Nader Shoueiry, y sus papás forman una de las parejas más estables del medio del espectáculo, la joven de 28 años reconoce que el matrimonio no figura entre sus prioridades por ahora, pues está enfocada en desarrollar sus proyectos profesionales, los cuales ocupan el primer lugar en su vida.
Publicidad
Ana pau Capetillo no tiene prisa por casarse
Aunque sus papás mantienen una visión más tradicional de la familia, Ana Pau Capetilloasegura que ella vive su presente con otra manera de pensar, algo que siempre ha sido respetado por sus seres queridos.
Durante un reciente encuentro con un grupo de reporteros, la joven actriz se sinceró sobre si en algún momento ha pensado en casarse, tal como lo hizo su hermana Alejandra en mayo pasado.
“La verdad es que yo siempre he sido como la oveja negra de mi familia en ese sentido, soy como la menos tradicional, entonces nunca he sentido ese deseo de formar una familia tal cual ahorita. Igual en unos años digo: ‘Yo quiero tener diez hijos’, pero ahorita mi objetivo más grande es mi carrera, trabajar mucho, viajar, vivir. En un futuro tal vez, si conozco a la persona correcta y se dan las cosas, pero que esté así como buscando ahorita, la verdad no”, explicó.
Ana Pau celebró que ahora las mujeres puedan elegir cómo llevar su vida más allá de casarse o de convertirse en amas de casa: “Hay mujeres que quieren hacerlo y está bien, es un trabajal por eso les digo, yo no quiero porque quiero ser egoísta y sé que es un trabajo muy duro el ser ama de casa, lo admiro mucho, pero también está bien tener otros sueños y decir: ‘Mi objetivo más grande no es casarme y ser mamá’, pero todos están bien y cada quien debe enfocarse en lo que quiera, en lo que busque su alma”, expresó.
Publicidad
Ana Pau Capetillo nunca tuvo el sueño de casarse
Ana Pau Capetilloexplicó que, aunque creció en un hogar con valores más tradicionales, ella ha formado su propia visión sobre la vida y las relaciones. Asegura que en su familia existe un gran respeto por las diferencias individuales, algo que le ha permitido tomar sus decisiones sin presiones.
“Mis papás son muy tradicionales, muy conservadores, yo no tanto. Pero está bien, hay que respetar los puntos de vista, cada quien es diferente. Nosotros entre familia nos respetamos muchísimo, aunque vengamos del mismo núcleo familiar cada quien tiene puntos de vista, valores y objetivos diferentes porque cada quien es un individuo”, expresó.
Finalmente, la joven recordó que su hermana Alejandra siempre soñó con casarse y formar una familia desde que era niña, algo que jamás formó parte de sus propios planes ni de su manera de ser.
“Me parece que es un sueño divino o las mujeres que lo tienen. Pero yo nunca lo tuve y lo sentí, entonces también está bien. Me encantan los niños, pero nunca he sido así de: ‘Me quiero casar’”, aseguró.