Ana Pau Capetillo revela que, a diferencia de sus papás o su hermana, no sueña con casarse

Ana pau Capetillo no tiene prisa por casarse

Aunque sus papás mantienen una visión más tradicional de la familia, Ana Pau Capetillo asegura que ella vive su presente con otra manera de pensar, algo que siempre ha sido respetado por sus seres queridos.

Ana Pau Capetillo (Instagram)

Durante un reciente encuentro con un grupo de reporteros, la joven actriz se sinceró sobre si en algún momento ha pensado en casarse, tal como lo hizo su hermana Alejandra en mayo pasado.

“La verdad es que yo siempre he sido como la oveja negra de mi familia en ese sentido, soy como la menos tradicional, entonces nunca he sentido ese deseo de formar una familia tal cual ahorita. Igual en unos años digo: ‘Yo quiero tener diez hijos’, pero ahorita mi objetivo más grande es mi carrera, trabajar mucho, viajar, vivir. En un futuro tal vez, si conozco a la persona correcta y se dan las cosas, pero que esté así como buscando ahorita, la verdad no”, explicó.

Ana Pau Capetillo (Instagram)

Ana Pau celebró que ahora las mujeres puedan elegir cómo llevar su vida más allá de casarse o de convertirse en amas de casa: “Hay mujeres que quieren hacerlo y está bien, es un trabajal por eso les digo, yo no quiero porque quiero ser egoísta y sé que es un trabajo muy duro el ser ama de casa, lo admiro mucho, pero también está bien tener otros sueños y decir: ‘Mi objetivo más grande no es casarme y ser mamá’, pero todos están bien y cada quien debe enfocarse en lo que quiera, en lo que busque su alma”, expresó.