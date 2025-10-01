Christian Nodal ha decidido dar un paso al frente para hablar abiertamente sobre su salud mental. El cantante mexicano reveló que desde hace más de dos años se encuentra en un proceso de terapia psicológica para lidiar con problemas de ansiedad.
Christian Nodal habla sobre su salud mental y revela que sufre ansiedad
Nodal revela que lucha contra problemas de ansiedad
En una reciente entrevista con el programa colombiano La Red, Christian Nodal se sinceró sobre los problemas de ansiedad que han afectado su salud mental. A pesar de su éxito profesional, el cantante había evitado hablar públicamente sobre sus emociones y conflictos internos. Sin embargo, destacó que gracias a las terapias que ha recibido en los últimos años, ha logrado una notable mejoría en su bienestar emocional.
"Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida", dijo el esposo de Ángela Aguilar.
"Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero estaba enfocado en chambear y me valía madr*. ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas en general la vida, me da ansiedad la vida", agregó.
Aunque su declaración generó controversia en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron que le restaba importancia al trastorno, el cantante sonorense defendió su postura aclarando que no pretende ser un modelo a seguir, sino simplemente compartir su experiencia personal.
Christian Nodal ha sido reservado en cuanto a su salud mental
Nodal compartió en la entrevista que, durante los momentos más difíciles, solía refugiarse en su círculo más cercano de amistades, con quienes ha mantenido una relación desde los inicios de su carrera musical: "Me emborrachaba, trataba de ir con mis compas, que son tres a lo mucho, personas que han estado para mí desde siempre son contadas con una mano".
También reconoció que no es alguien que acostumbre hablar de sus emociones: "Yo no soy muy abierto con mis problemas ni con nada de eso. Me gusta tragarme yo solo mis problemas", confesó.
Sin embargo, confesó que cuando sintió que necesitaba apoyo profesional, decidió buscar ayuda y comenzó a asistir a terapia, un espacio donde, según sus palabras, ha encontrado un verdadero refugio.
Entre giras, largas distancias y tensión legal: así es la difícil relación de Nodal con su hija Inti
Actualmente, Christian Nodal vive una etapa complicada en su papel como papá de Inti, fruto de su relación con Cazzu. Aunque Inti nació en septiembre de 2023, la convivencia entre ambos ha sido intermitente, marcada por los compromisos profesionales de Nodal, las grandes "distancias geográficas" y algunas tensiones legales públicas.
El cantante ha explicado que una de las principales dificultades es la geografía: Inti reside con su madre en Argentina, lo que implica vuelos largos de entre 12 y 17 horas cada vez que él viaja para verla. Sumado a eso, las giras, grabaciones y compromisos de agenda le permiten pasar apenas uno o dos días visitándola, lo que limita su presencia diaria.
Por otro lado, Cazzu reportó públicamente que Nodal lleva meses sin convivir con su hija Inti, desde el 27 de mayo, fecha en la que la pequeña llegó a México con su mamá, pues desde entonces él no se ha reunido con ellas. Aunque evita dar detalles íntimos, la cantante argentina ha dejado claro que ese es el último contacto público conocido entre papá e hija.
Además, Cazzu ha señalado que el acuerdo de manutención que Nodal aporta para Inti no le parece justo, pues los costos de crianza son elevados. Aun cuando ella tiene la capacidad económica para sostener a su hija, ha manifestado que no emprenderá acciones legales adicionales, en parte por lo demandantes que pueden ser los procesos judiciales.
Durante su más reciente visita a México, Cazzu fue invitada al podcast Se regalan dudas en donde aprovechó el espacio para denunciar que Nodal no le ha otorgado el permiso legal para que Inti viaje con ella a otros países, algo que ha sido difícil considerando que ella también trabaja de lo mismo. Incluso, la cantante relató lo frustrante que fue escuchar que el permiso podría ser revocado en cualquier momento, siendo ese uno de los peores momentos de su vida.