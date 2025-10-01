Christian Nodal habla sobre su salud mental y revela que sufre ansiedad

Nodal revela que lucha contra problemas de ansiedad

En una reciente entrevista con el programa colombiano La Red, Christian Nodal se sinceró sobre los problemas de ansiedad que han afectado su salud mental. A pesar de su éxito profesional, el cantante había evitado hablar públicamente sobre sus emociones y conflictos internos. Sin embargo, destacó que gracias a las terapias que ha recibido en los últimos años, ha logrado una notable mejoría en su bienestar emocional.

"Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida", dijo el esposo de Ángela Aguilar.

Christian Nodal (Getty Images)

"Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero estaba enfocado en chambear y me valía madr*. ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas en general la vida, me da ansiedad la vida", agregó.

Aunque su declaración generó controversia en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron que le restaba importancia al trastorno, el cantante sonorense defendió su postura aclarando que no pretende ser un modelo a seguir, sino simplemente compartir su experiencia personal.

Nodal revela que padece problemas de ansiedad. (Instagram)

Christian Nodal ha sido reservado en cuanto a su salud mental

Nodal compartió en la entrevista que, durante los momentos más difíciles, solía refugiarse en su círculo más cercano de amistades, con quienes ha mantenido una relación desde los inicios de su carrera musical: "Me emborrachaba, trataba de ir con mis compas, que son tres a lo mucho, personas que han estado para mí desde siempre son contadas con una mano".

También reconoció que no es alguien que acostumbre hablar de sus emociones: "Yo no soy muy abierto con mis problemas ni con nada de eso. Me gusta tragarme yo solo mis problemas", confesó.

Sin embargo, confesó que cuando sintió que necesitaba apoyo profesional, decidió buscar ayuda y comenzó a asistir a terapia, un espacio donde, según sus palabras, ha encontrado un verdadero refugio.