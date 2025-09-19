En medio de este cierre, la cantante compartió escenario con Danna Paola, interpretando juntas el tema Soltera, despertando la euforia de sus seguidores.
Shakira cierra con broche de oro en CDMX junto a Danna Paola
Durante el espectáculo, Shakira presentó a Danna como una invitada especial: “Lo prometido es deuda. Esta gran artista… ¡Danna!”, dijo.
A pesar de que Danna no participa en la versión original del sencillo, formó parte del video musical al lado de Lele Pons, Kenia Os, Anitta y Natty Natasha, entre otras personalidades.
Al finalizar su colaboración, Shakira le dedicó palabras llenas de aprecio: “Gracias Danna, eres una diosa. Una gran artista, una gran amiga y juntas somos mejores. Juntas somos más fuertes”.
Además, la colombiana rindió homenaje a México con otras muestras de cariño, incluyendo una interpretación al estilo mariachi del clásico “Sombras nada más” de Javier Solís.
Shakira se despide de México tras exitosa gira
En su despedida, expresó su gratitud al público y al país: “Gracias México… Esto ha sido un verdadero regalo del que jamás me olvidaré”.
También reflexionó sobre su trayectoria personal, hablando de las caídas como inevitables, pero destacando que de ellas ha salido más fuerte y resiliente.
Más de 780.000 personas asistieron a los shows en Ciudad de México, donde se sintió acogida y querida. Shakira continuará su gira con una fecha más en Veracruz antes de reanudar su tour en otros países latinoamericanos.