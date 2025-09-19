Shakira cierra con broche de oro en CDMX junto a Danna Paola

Durante el espectáculo, Shakira presentó a Danna como una invitada especial: “Lo prometido es deuda. Esta gran artista… ¡Danna!”, dijo.

A pesar de que Danna no participa en la versión original del sencillo, formó parte del video musical al lado de Lele Pons, Kenia Os, Anitta y Natty Natasha, entre otras personalidades.

Al finalizar su colaboración, Shakira le dedicó palabras llenas de aprecio: “Gracias Danna, eres una diosa. Una gran artista, una gran amiga y juntas somos mejores. Juntas somos más fuertes”.

Además, la colombiana rindió homenaje a México con otras muestras de cariño, incluyendo una interpretación al estilo mariachi del clásico “Sombras nada más” de Javier Solís.