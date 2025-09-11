Kenia OS y Peso Pluma sorprenden en la Semana de la Moda en Nueva York junto a Anna Wintour

La escena transcurrió cuando Wintour, junto con Michael Kors y otros diseñadores, posaban frente a los fotógrafos, escena en la que también figuraban Kenia Os, Peso Pluma y Young Miko.

Este miércoles, la CFDA celebró una recepción en el Rockefeller Center previa al inicio oficial de la NYFW, que comienza hoy, 11 de septiembre y de la cual Peso Pluma es el primer embajador mexicano.

Para este encuentro, Peso Pluma y Kenia Os, su pareja, eligieron looks a juego en tono oscuro del diseñador mexicano Willy Chavarría, quien por cierto, esta nominado en la categoría de moda masculina en los premios que otorga la CFDA.

La presencia de Anna Wintour en este evento no fue sorpresa, pero sí lo fue ver a los dos mexicanos compartir esa posición de privilegio junto a una de las figuras más influyentes del mundo de la moda.