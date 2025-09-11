La Semana de la Moda de Nueva York continúa sorprendiendo con grandes momentos y apariciones inesperadas. Ayer, Kenia OS y Peso Pluma , captaron la atención internacional al compartir un lugar privilegiado al posar con la icónica ex editora en jefe de Vogue, Anna Wintour.
Kenia OS y Peso Pluma sorprenden en la Semana de la Moda en Nueva York junto a Anna Wintour
La escena transcurrió cuando Wintour, junto con Michael Kors y otros diseñadores, posaban frente a los fotógrafos, escena en la que también figuraban Kenia Os, Peso Pluma y Young Miko.
Este miércoles, la CFDA celebró una recepción en el Rockefeller Center previa al inicio oficial de la NYFW, que comienza hoy, 11 de septiembre y de la cual Peso Pluma es el primer embajador mexicano.
Para este encuentro, Peso Pluma y Kenia Os, su pareja, eligieron looks a juego en tono oscuro del diseñador mexicano Willy Chavarría, quien por cierto, esta nominado en la categoría de moda masculina en los premios que otorga la CFDA.
La presencia de Anna Wintour en este evento no fue sorpresa, pero sí lo fue ver a los dos mexicanos compartir esa posición de privilegio junto a una de las figuras más influyentes del mundo de la moda.
La reacción de Anna Wintour al ver a Kenia Os
No obstante, una sutil reacción de Anna Wintour no pasó desapercibida: la ex editora de Vogue miró a Kenia en un actitud que muchos calificaron al estilo de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda.
La escena fue interpretada por muchos como una señal de aprobación estética, elegancia o sorpresa ante la presencia de Kenia Os, aunque las reacciones divididas no se hicieron esperar: algunos aseguraron que fue un gesto de admiración, otros lo describieron con humor, haciendo alusión al personaje de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda, inspirado en Wintour.
Detalles del atuendo de Kenia Os también robaron la atención, la mexicana llevó un vestido negro de dos piezas, acompañado de guantes blancos largos, lentes oscuros, accesorios de perlas y tacones negros, un look que muchos calificaron como sofisticado y apropiado para el gran escenario de la moda.
Peso Pluma, por su parte, no solo estuvo presente como acompañante, sino que también pareció percibir el gesto de Wintour, volteando hacia Kenia Os con lo que algunos describen como una mirada cariñosa.
La aparición de Peso Pluma y Kenia Os en NYFW se suma a la visibilidad que talentos latinos están teniendo en el mundo de la moda.