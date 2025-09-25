La reacción de Kenia Os al nuevo corte de Peso Pluma es la mejor prueba de que su noviazgo va muy en serio

El cambio de look de Peso Pluma deja ver todo el amor y el apoyo de Kenia Os

Uno de los grandes aciertos de Peso Pluma en los inicios de su carrera, fue apostar por una apariencia llamativa, ya que el corte de pelo “mullet” con laterales desvanecidos se volvió su sello característico. El propio cantante reveló en una entrevista con Jimmy Fallon que aquel peinado resultó de un corte mal ejecutado durante uno de sus viajes a Medellín. En la charla, Hassan admitió que fue un error que, al final, se transformó en su identidad estilística.

Con el paso del tiempo, el artista experimentó variaciones en su imagen, incluyendo rizos, degradados y estilos más “iluminados”, como el corte con matices rubios que dejó ver en los Premios Grammy 2025, donde estuvo acompañado por su ex, Nicki Nicole.

El "mullet" que hizo famoso Peso Pluma (Dia Dipasupil/Getty Images)

Sin embargo, la evolución de su look con la que mostró una transformación profunda de su pelo en julio de 2024, estuvo acompañada por la presencia de quien, a la postre, se convertiría en su novia, la influencer y cantante Kenia Os, con quien grabó el tema “Tommy & Pamela”.

Desde entonces, ante la buena química que demostraba la pareja, comenzaron a circular rumores de que entre Peso Pluma y Kenia Os había algo más que camaradería de colegas, aunque no hubo una confirmación de un romance sino hasta varios meses después.

Ahora que son una de las parejas más hot de México, la reacción de Kenia Os ante el nuevo corte de Peso Pluma deja ver no sólo el amor, sino el apoyo que la cantante muestra al intérprete tapatío, ya que, en este momento de su carrera, su música y su imagen son la combinación que lo hacen triunfar tanto en los charts como en el mundo de la moda, luego de que se convirtió en el primer mexicano en ser nombrado Embajador de New York Fashion Week.