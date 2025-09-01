Belinda revela que grabó un dueto de chicas súper poderosas, ¿será con Cazzu?

Belinda prepara un nuevo dueto, ¿será con Cazzu?

Belinda recordó con entusiasmo una de las semanas más memorables de su carrera, marcada por grabaciones y colaboraciones internacionales. Desde la filmación de un video en Puerto Rico junto a Sebastián Yatra y Gente de Zona, hasta una sorpresiva invitación de Bad Bunny a su concierto.

Belinda (Instagram)

“Pues esta semana fue increíble porque estuvimos en Puerto Rico, grabé un video con Yatra, con Gente de Zona, que es una canción que va a venir ya muy pronto, sale en septiembre, el video quedó espectacular y de repente Bad Bunny nos invitó al concierto, a la casita, no lo conocía en persona, él habla de mí en dos canciones y se acercó, bailamos, la pasamos súper bien, fue una noche súper divertida porque compartimos el gusto por la música, al final somos artistas que hemos evolucionado, cada quien en su género, en su estilo y me encanto, creo que es un momento muy importante para mí en mi carrera”, declaró la artista en entrevista.

La cantante resaltó la importancia de fomentar colaboraciones entre mujeres en la música, apostando por el apoyo y la visibilidad femenina en la industria.

“Estoy haciendo muchas cosas distintas, diferentes ritmos de música y también viene un dueto súper importante que mañana voy a ir al estudio a grabar y va a ser el dueto para mí de las chicas superpoderosas y creo que eso también va a cambiar mucho el concepto de cómo se han hecho las canciones en México, sobre todo las colaboraciones entre mujeres, que es más importante tener colaboraciones entre mujeres, apoyarnos entre mujeres”, recalcó