El 2025 fue un año turbulento para el mundo del espectáculo: entre batallas legales, controversias cinematográficas, acusaciones públicas y tragedias personales, varias celebridades y acontecimientos mantuvieron al público y a los medios en constante alerta. Aquí un recap de los casos más comentados del showbiz este año.
De 'Emilia Pérez' a Miss Universo: Estos fueron los escándalos más sonados del 2025
“Emilia Pérez” y la polémica en los Oscar
Karla Sofía Gascón se convirtió en una de las figuras más controvertidas de la temporada de premios debido a su papel protagónico en la película Emilia Pérez, nominada a múltiples premios Oscar y en cuyo centro surgió una intensa polémica que marcó la recepción de la cinta y de su campaña.
Gascón, actriz española abiertamente transgénero, hizo historia al convertirse en la primera persona trans nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su trabajo en Emilia Pérez, un musical criminal en el que interpreta a una jefa del narcotráfico que se somete a una cirugía de afirmación de género para comenzar una nueva vida.
Sin embargo, lo que inicialmente fue celebrado como un avance para la representación trans en el cine pronto se tornó en una ola de críticas y controversias. A finales de enero de 2025, antiguos tuits y publicaciones en redes sociales de Gascón resurgen, en los que se le atribuían mensajes considerados racistas y ofensivos hacia grupos como musulmanes, personas negras y otras minorías, así como comentarios polémicos sobre la diversidad en eventos como los Oscar.
La reacción fue inmediata: usuarios en redes sociales y críticos señalaron que esos mensajes, antiguos pero visibles nuevamente, eran incompatibles con la imagen progresista que muchos esperaban del filme y de su protagonista trans.
Gascón emitió múltiples disculpas públicas, declarando que no es racista y expresando remordimiento por el dolor que sus publicaciones pudieron haber causado, aunque también sugirió que podría tratarse de una campaña dirigida a perjudicarla durante la carrera por los premios.
El impacto de esta crisis fue notable: además de dañar su reputación personal, Netflix y otros aliados de la película comenzaron a distanciarse de Gascón, retirando su presencia de algunas campañas promocionales y cubriendo menos su participación en eventos de premiación, lo que ha sido interpretado como un intento de salvaguardar las posibilidades del filme sin su figura al frente.
El “Coldplaygate”: un gesto íntimo que se volvió noticia
Un momento que en un concierto habría sido solo parte de la noche terminó convirtiéndose en uno de los escándalos virales más comentados del año: el llamado “Coldplaygate”, una controversia surgida tras un gesto íntimo captado en la famosa kiss cam durante un concierto de Coldplay en julio de 2025.
El episodio ocurrió durante un show de la banda británica en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. En medio de la dinámica de la kiss cam (una tradición en muchos eventos masivos donde una cámara enfoca a parejas en el público para que se besen o compartan un momento romántico), la cámara mostró a Andy Byron, entonces CEO de la empresa de tecnología Astronomer, junto a Kristin Cabot, jefa de recursos humanos de la misma compañía.
In a stunning twist to the viral "Coldplay KissCam" saga, the husband of the HR exec caught cuddling with her CEO boss was reportedly at the same concert—with his own date.
HR exec Kristin Cabot & her married boss, Astronomer CEO Andy Byron, both lost their jobs after they were…
Lo que se transmitió en pantalla quedó inmortalizado: al verse en la pantalla grande, ambos reaccionaron con evidente incomodidad. Byron se agachó e intentó ocultarse, mientras Cabot se tapó la cara y se apartó de la cámara. La incomodidad fue tal que el cantante de Coldplay, Chris Martin, improvisó desde el escenario una frase que rápidamente se volvió parte del meme: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.
En cuestión de horas, el video se volvió viral en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y otras redes sociales, acumulando decenas de millones de vistas y generando miles de memes y comentarios.
La repercusión no se limitó a las redes: la empresa Astronomer, que se especializa en software de gestión de datos, se vio obligada a enfrentar una crisis de reputación. Poco después del incidente, Andy Byron presentó su renuncia como CEO y Kristin Cabot también dejó su cargo como directora de Recursos Humanos, según confirmó la compañía.
La sentencia contra Sean “Diddy” Combs
Uno de los golpes más fuertes del año para la industria musical fue la sentencia contra Sean “Diddy” Combs, tras múltiples acusaciones graves que dieron lugar a procesos judiciales.
El rapero y productor musical fue sentenciado el 3 de octubre de este año a 4 años y 2 meses de prisión en una corte federal de Nueva York tras ser hallado culpable de dos cargos federales relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.
Además de la pena de cárcel, un juez federal le impuso una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada cuando termine de cumplir su sentencia.
La condena se produjo después de que un jurado lo declarara culpable en julio de 2025 por dos de los cinco cargos que enfrentaba en el caso conocido como United States v. Combs.
Aunque fue absuelto de los cargos más graves, como tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, los dos delitos por los que fue condenado (transporte para la prostitución bajo la Ley Mann) también conllevan penas severas y pueden implicar hasta diez años de prisión cada uno.
Miss Universo 2025 bajo la sombra de la polémica
El Miss Universo 2025, celebrado el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, quedó marcado por una de las coronaciones más controversiales en la historia del certamen después de que Fátima Bosch Fernández, representante de México, fuera coronada como la ganadora, desatando múltiples debates, críticas y acusaciones sobre la legitimidad de su victoria.
La polémica comenzó semanas antes de la final cuando Bosch se vio envuelta en un tenso enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Thailand, durante un evento preliminar del concurso.
Según reportes, Itsaragrisil la reprendió públicamente por no participar en ciertos eventos promocionales para el país anfitrión y la llamó “dumbhead” (tonta), lo que provocó que la tabasqueña defendiera su postura y abandonara el encuentro. Este incidente provocó que varias otras concursantes se retiraran en señal de solidaridad hacia la mexicana, y más adelante Itsaragrisil se disculpó públicamente tras la reacción de la organización.
Nawat quiso humillar a Fátima Bosch, pero ella alzó la voz, se levantó y se fue, que orgullo que alguien así nos represente y que ejemplo de sororidad de quienes también se levantaron 🇲🇽👏🏻
Con las mexicanas no! 🫵🏻#FátimaBosch #MissUniverse
pic.twitter.com/sMIbwneDXM
Más allá del conflicto con el directivo, las suspicacias no terminaron ahí. Uno de los ex jueces del certamen, Omar Harfouch, renunció días antes de la final y luego lanzó declaraciones en redes sociales acusando que la victoria de Fátima Bosch estaba “predefinida” y vinculada a supuestos lazos comerciales entre la organización y la familia de la ganadora, sugiriendo que su triunfo no fue completamente transparente. Estas afirmaciones, aunque no probadas, alimentaron teorías de fraude y desataron fuertes debates en redes sobre la integridad del concurso.
Además, la final de Miss Universo 2025 también enfrentó otras irregularidades reportadas, como la renuncia de al menos dos miembros del jurado antes de la ceremonia y cuestionamientos sobre la transparencia del sistema de puntuación, lo que intensificó las dudas de aficionados y críticos sobre la legitimidad de los resultados y la organización del evento en general.
Tras su coronación, Bosch tuvo que enfrentar no solo las críticas por las acusaciones de fraude, sino también una ola de mensajes ofensivos y amenazas en redes sociales, algunos con insinuaciones y ataques personales. En respuesta, la ahora Miss Universo emitió declaraciones públicas rechazando el odio digital y reafirmando su compromiso de ser una voz para mujeres que enfrentan situaciones adversas, subrayando que su triunfo representa resiliencia y empoderamiento.
El asesinato del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer
El legendario cineasta Rob Reiner, conocido por dirigir películas icónicas como When Harry Met Sally... y Stand by Me y su esposa, Michele Singer Reiner, fotógrafa, productora y activista por los derechos LGBTQ+, fueron encontrados muertos el 14 de diciembre de 2025 en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, en lo que las autoridades clasificaron como un homicidio con arma blanca.
Según los certificados de defunción oficiales y los informes forenses, ambos murieron a causa de “múltiples heridas por fuerza excesiva” infligidas con un cuchillo en su propio hogar; los documentos señalan que los dos fallecieron en cuestión de minutos tras el ataque.
Los cuerpos fueron hallados por su hija Romy, quien llamó de inmediato a los servicios de emergencia. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles y la División de Homicidios respondieron al llamado y comenzaron una investigación en el lugar, donde no había signos claros de entrada forzada, lo que sugirió que la agresión podría venir desde adentro.
Rob Reiner's assistant Rocco was praised by social media after being seen 'desperately' offering help at the crime scene after learning of his boss' murder.
Click the link below for details. (📸: MEGA) https://t.co/du24fJwd9f pic.twitter.com/BxFx4xw4wU
Nick Reiner, culpable de la muerte de Rob Reiner y Michele Singer
Ese mismo día, la policía detuvo a Nick Reiner, de 32 años, hijo mediano de la pareja, bajo sospecha de haber cometido el doble asesinato. Fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado con agravantes, incluyendo múltiples homicidios y uso de un arma mortal, y se le fijó una fianza de 4 millones de dólares.
Nick ha estado bajo custodia desde su arresto y no ha ingresado aún una declaración formal de culpabilidad; su próxima audiencia de acusación se programó para el 7 de enero de 2026.
Autoridades además han reportado que se le ha colocado bajo vigilancia por riesgo suicida mientras permanece en confinamiento solitario y que hay información pública que indica que había estado recibiendo tratamiento por problemas de salud mental antes del incidente.