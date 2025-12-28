De 'Emilia Pérez' a Miss Universo: Estos fueron los escándalos más sonados del 2025

De 'Emilia Pérez' a Miss Universo: Estos fueron los escándalos más sonados de 2025

“Emilia Pérez” y la polémica en los Oscar

Karla Sofía Gascón se convirtió en una de las figuras más controvertidas de la temporada de premios debido a su papel protagónico en la película Emilia Pérez, nominada a múltiples premios Oscar y en cuyo centro surgió una intensa polémica que marcó la recepción de la cinta y de su campaña.

Gascón, actriz española abiertamente transgénero, hizo historia al convertirse en la primera persona trans nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su trabajo en Emilia Pérez, un musical criminal en el que interpreta a una jefa del narcotráfico que se somete a una cirugía de afirmación de género para comenzar una nueva vida.

Sin embargo, lo que inicialmente fue celebrado como un avance para la representación trans en el cine pronto se tornó en una ola de críticas y controversias. A finales de enero de 2025, antiguos tuits y publicaciones en redes sociales de Gascón resurgen, en los que se le atribuían mensajes considerados racistas y ofensivos hacia grupos como musulmanes, personas negras y otras minorías, así como comentarios polémicos sobre la diversidad en eventos como los Oscar.

La reacción fue inmediata: usuarios en redes sociales y críticos señalaron que esos mensajes, antiguos pero visibles nuevamente, eran incompatibles con la imagen progresista que muchos esperaban del filme y de su protagonista trans.

Gascón emitió múltiples disculpas públicas, declarando que no es racista y expresando remordimiento por el dolor que sus publicaciones pudieron haber causado, aunque también sugirió que podría tratarse de una campaña dirigida a perjudicarla durante la carrera por los premios.

El impacto de esta crisis fue notable: además de dañar su reputación personal, Netflix y otros aliados de la película comenzaron a distanciarse de Gascón, retirando su presencia de algunas campañas promocionales y cubriendo menos su participación en eventos de premiación, lo que ha sido interpretado como un intento de salvaguardar las posibilidades del filme sin su figura al frente.

El “Coldplaygate”: un gesto íntimo que se volvió noticia

Un momento que en un concierto habría sido solo parte de la noche terminó convirtiéndose en uno de los escándalos virales más comentados del año: el llamado “Coldplaygate”, una controversia surgida tras un gesto íntimo captado en la famosa kiss cam durante un concierto de Coldplay en julio de 2025.

El episodio ocurrió durante un show de la banda británica en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. En medio de la dinámica de la kiss cam (una tradición en muchos eventos masivos donde una cámara enfoca a parejas en el público para que se besen o compartan un momento romántico), la cámara mostró a Andy Byron, entonces CEO de la empresa de tecnología Astronomer, junto a Kristin Cabot, jefa de recursos humanos de la misma compañía.

In a stunning twist to the viral "Coldplay KissCam" saga, the husband of the HR exec caught cuddling with her CEO boss was reportedly at the same concert—with his own date.



HR exec Kristin Cabot & her married boss, Astronomer CEO Andy Byron, both lost their jobs after they were… pic.twitter.com/NCvE9Mfttt — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 24, 2025

Lo que se transmitió en pantalla quedó inmortalizado: al verse en la pantalla grande, ambos reaccionaron con evidente incomodidad. Byron se agachó e intentó ocultarse, mientras Cabot se tapó la cara y se apartó de la cámara. La incomodidad fue tal que el cantante de Coldplay, Chris Martin, improvisó desde el escenario una frase que rápidamente se volvió parte del meme: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

En cuestión de horas, el video se volvió viral en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y otras redes sociales, acumulando decenas de millones de vistas y generando miles de memes y comentarios.

La repercusión no se limitó a las redes: la empresa Astronomer, que se especializa en software de gestión de datos, se vio obligada a enfrentar una crisis de reputación. Poco después del incidente, Andy Byron presentó su renuncia como CEO y Kristin Cabot también dejó su cargo como directora de Recursos Humanos, según confirmó la compañía.

La sentencia contra Sean “Diddy” Combs

Uno de los golpes más fuertes del año para la industria musical fue la sentencia contra Sean “Diddy” Combs, tras múltiples acusaciones graves que dieron lugar a procesos judiciales.

El rapero y productor musical fue sentenciado el 3 de octubre de este año a 4 años y 2 meses de prisión en una corte federal de Nueva York tras ser hallado culpable de dos cargos federales relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.

Sean 'Diddy' Combs (AFP)

Además de la pena de cárcel, un juez federal le impuso una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada cuando termine de cumplir su sentencia.

La condena se produjo después de que un jurado lo declarara culpable en julio de 2025 por dos de los cinco cargos que enfrentaba en el caso conocido como United States v. Combs.

Aunque fue absuelto de los cargos más graves, como tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, los dos delitos por los que fue condenado (transporte para la prostitución bajo la Ley Mann) también conllevan penas severas y pueden implicar hasta diez años de prisión cada uno.