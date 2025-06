Kenia Os y Peso Pluma van en serio; la cantante cuenta la relación con su suegra

Kenia Os quiere colaborar con Karol G

Kenia Os no dudó en expresar su admiración por Karol G, quien recientemente lanzó su producción discográfica Tropicoqueta, y con quien espera colaborar en algún momento.

Kenia Os (Instagram)

"Ayer estaba escuchando el álbum y le gustó la historia que subí, me dijo que me mandaba un saludo y que gracias por apoyar, entonces le mandamos un besote enorme. Y me encantó su disco, es increíble, me encanta el concepto con el que viene, me parece una artista fenomenal. Es una artista global, increíble. Me encantaría trabajar con ella en el futuro", afirmó.

Además de cumplir con sus compromisos profesionales, Kenia visitó Casa Frida, un espacio que brinda apoyo a personas de la comunidad LGBTIQ+. Ahí vivió un suceso que, en sus palabras, le tocó el alma.



“Estuvo increíble, de verdad, creo que fue una experiencia súper linda compartir, escuchar las historias me llenó el corazón y ojalá tengamos la oportunidad, mi equipo, mi disquera, de seguir apoyando estas causas”, expresó. “Ellos me han dado todo, todo en mi carrera, son la comunidad que más me ha abrazado, que más me ha dado, sobre todo en mi carrera, y estoy muy feliz de sentirme abrazada por ellos, de también apoyar en lo que yo pueda, de compartir su mensaje, su historia”, agregó.