Donald Trump lleva su discurso anti inmigrantes a Reino Unido: “No importa si se recurre al ejército”

Donald Trump y el primer ministro Keir Starmer difieren sobre el conflicto en Palestina

El otro gran tema político que dejó ver las diferencias que existen entre el gobierno de Donald Trump y el de Keir Starmer es el reconocimiento del Estado de Palestina. Starmer anunció su intención de reconocer al Estado palestino.

Esto podría ocurrir este mismo fin de semana, según The Times, antes de las discusiones del lunes en la Asamblea General de la ONU.

Donald Trump concluye su visita de Estado a Reino Unido (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

"Estoy en desacuerdo con el primer ministro en ese punto. Se trata de uno de nuestros pocos desacuerdos", declaró Trump al respecto. "La situación en Gaza es intolerable", señaló por su parte Starmer.

Otro de los temas que ambos políticos abordaron de forma conjunta fue la guerra entre Rusia y Ucrania.

Donald Trump instó a los países europeos a dejar de comprar petróleo ruso, diciendo que "si su precio baja, Putin se retirará de esa guerra", luego de admitir estar "decepcionado" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que continúa con la guerra en Ucrania pese a los esfuerzos de paz del mandatario norteamericano.

Donald Trump elogió a Kate Middleton durante el banquete de Estado que le ofrecieron en Windsor (Yui Mok - WPA Pool/Getty Images)

Por su parte, Keir Starmer afirmó que es necesario "acentuar la presión" sobre Putin para que ponga fin a la guerra. "Debemos ejercer una presión adicional sobre Putin. Solo cuando el presidente [Donald Trump] ejerció presión sobre Putin, este mostró realmente cierta disposición a actuar. Por eso, debemos acentuar la presión", declaró el primer ministro británico.