Donald Trump lleva su discurso anti inmigrantes a Reino Unido: “No importa si se recurre al ejército”

Luego de mostrarse halagador con la princesa de Gales, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su discurso anti inmigrantes en su visita a Reino Unido.
jue 18 septiembre 2025 01:10 PM
Donald Trump concluye su visita de Estado a Reino Unido
Donald Trump se mostró sumamente halagador durante el banquete de Estado que le ofreció la Familia Real británica en Windsor, ya que aprovechó su discurso para llenar de elogios a Kate Middleton, princesa de Gales.

Sin embargo, este jueves, al concluir su viaje, volvió a hacer sonar su discurso anti inmigrantes, un tema cuya visión ha polarizado a la sociedad de su país pero que, en esta ocasión, hizo eco con el primer ministro británico Keir Starmer.

Donald Trump lleva su discurso anti inmigrantes a Reino Unido

En la tercera y última jornada de su viaje, Donald Trump y el primer ministro Keir Starmer abordaron temas diplomáticos delicados como el tema de la inmigración, un asunto crucial para ambos países.

“Creo que su situación (de Reino Unido) es muy similar" a la de Estados Unidos, comentó Trump, quien aseguró que la inmigración clandestina "destruye los países desde adentro", por lo que enfatizó que para resolver este tema: "No importa si se recurre al ejército, no importa qué medios se utilicen".

Donald Trump concluye su visita de Estado a Reino Unido
En lo que respecta a Reino Unido, se tienen datos de que más de 31,000 migrantes han llegado en barco a las costas inglesas desde comienzos del año, un récord para ese periodo. El primer ministro Starmer apuntó que quiere "intensificar" las expulsiones de migrantes en el marco del acuerdo firmado este verano con Francia, tras la deportación el jueves de un primer ciudadano indio.

Donald Trump y el primer ministro Keir Starmer difieren sobre el conflicto en Palestina

El otro gran tema político que dejó ver las diferencias que existen entre el gobierno de Donald Trump y el de Keir Starmer es el reconocimiento del Estado de Palestina. Starmer anunció su intención de reconocer al Estado palestino.

Esto podría ocurrir este mismo fin de semana, según The Times, antes de las discusiones del lunes en la Asamblea General de la ONU.

Donald Trump concluye su visita de Estado a Reino Unido
"Estoy en desacuerdo con el primer ministro en ese punto. Se trata de uno de nuestros pocos desacuerdos", declaró Trump al respecto. "La situación en Gaza es intolerable", señaló por su parte Starmer.

Otro de los temas que ambos políticos abordaron de forma conjunta fue la guerra entre Rusia y Ucrania.

Donald Trump instó a los países europeos a dejar de comprar petróleo ruso, diciendo que "si su precio baja, Putin se retirará de esa guerra", luego de admitir estar "decepcionado" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que continúa con la guerra en Ucrania pese a los esfuerzos de paz del mandatario norteamericano.

Por su parte, Keir Starmer afirmó que es necesario "acentuar la presión" sobre Putin para que ponga fin a la guerra. "Debemos ejercer una presión adicional sobre Putin. Solo cuando el presidente [Donald Trump] ejerció presión sobre Putin, este mostró realmente cierta disposición a actuar. Por eso, debemos acentuar la presión", declaró el primer ministro británico.

Donald y Melania Trump terminan la visita de Estado a Reino Unido

El presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, terminaron su visita a Reino Unido este jueves y embarcaron a bordo del Air Force One en el aeropuerto de Stansted, cerca de la capital británica, rumbo a Estados Unidos.

Donald Trump concluye su visita de Estado a Reino Unido
Este jueves, antes de subir al helicóptero que lo llevó a Chequers, la residencia del primer ministro ubicada a unos 70 kilómetros de Londres, el presidente estadounidense se despidió del rey Carlos III, a quien describió como un "gran rey" y un "gran caballero".

Con información de AFP

