¿Zendaya embarazada? Las fotos que alimentan las especulaciones junto a Tom Holland

En una de las imágenes que encendieron las especulaciones, compartida por el hermano de Holland en su cuenta de Instagram durante una salida familiar en Londres en plena temporada navideña, Zendaya aparece con ropa holgada y al lado de los padres del actor, lo que llevó a varios usuarios a interpretar que podría estar cubriendo una “pancita de embarazo”.

Zendaya levanta sospechas de embarazo. (Instagram)

Las teorías han proliferado especialmente en X, TikTok e Instagram, donde fans comentan que los rasgos de la actriz, su vestimenta y la forma en que se posó en las fotografías serían señales de que estaría esperando su primer bebé junto a Holland.

Algunas publicaciones incluso sugieren que la actriz habría adoptado ciertos gestos o posturas que, según ellos, corroborarían la suposición.



ZENDAYA ESTÁ EMBARAZADAAAAAA van a tener spiderbebés 😭😭😭 pic.twitter.com/i8MC7lRpa2 — Miss Minutes 🕑🌌 (@ArannaKhal) December 23, 2025

No obstante, por ahora no existe ninguna confirmación oficial de parte de Zendaya, Tom Holland ni de sus representantes. La pareja, que confirmó su relación públicamente en 2021 y anunció su compromiso en 2025, ha sido reservada respecto a su vida personal, y aún mantiene el silencio sobre estos rumores de embarazo.