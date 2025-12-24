Publicidad

Espectáculos

¿Zendaya embarazada? Las fotos que alimentan las especulaciones junto a Tom Holland

Unas recientes fotos de Zendaya y Tom Holland desataron especulaciones sobre un posible embarazo de la actriz, justo después de que se confirmara su compromiso.
mié 24 diciembre 2025 08:57 AM
zendaya-embarazada.jpg
Zendaya desata rumores de embarazo. (Instagram)

Zendaya vuelve a ponerse en el centro de la conversación pública después de que unas fotografías recientes en las que aparece junto a su prometido, Tom Holland, y la familia de este se viralizaran en redes sociales, alimentando intensos rumores de un posible embarazo.

En una de las imágenes que encendieron las especulaciones, compartida por el hermano de Holland en su cuenta de Instagram durante una salida familiar en Londres en plena temporada navideña, Zendaya aparece con ropa holgada y al lado de los padres del actor, lo que llevó a varios usuarios a interpretar que podría estar cubriendo una “pancita de embarazo”.

zendaya-embarazada.jpg
Zendaya levanta sospechas de embarazo. (Instagram)

Las teorías han proliferado especialmente en X, TikTok e Instagram, donde fans comentan que los rasgos de la actriz, su vestimenta y la forma en que se posó en las fotografías serían señales de que estaría esperando su primer bebé junto a Holland.

Algunas publicaciones incluso sugieren que la actriz habría adoptado ciertos gestos o posturas que, según ellos, corroborarían la suposición.

No obstante, por ahora no existe ninguna confirmación oficial de parte de Zendaya, Tom Holland ni de sus representantes. La pareja, que confirmó su relación públicamente en 2021 y anunció su compromiso en 2025, ha sido reservada respecto a su vida personal, y aún mantiene el silencio sobre estos rumores de embarazo.

La relación de Tom Holland y Zendaya

Zendaya y Tom Holland se conocieron trabajando juntos en la saga de Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretan a MJ y Peter Parker. Con el paso del tiempo, la química que mostraban en pantalla llamó la atención de los fans, y en 2021 comenzaron a aparecer públicamente como pareja.

Desde entonces, aunque han confirmado su relación de manera discreta, ambos han preferido mantener su vida personal lejos del exceso de atención mediática.

Tom Holland y Zendaya
Tom Holland y Zendaya (Getty Images)

En enero de este año, varios medios estadounidenses confirmaron que la pareja se comprometió oficialmente: Zendaya fue vista con un anillo de compromiso de diamantes en su mano izquierda durante los Golden Globe Awards.

Fuentes cercanas a la pareja indicaron que Tom Holland le propuso matrimonio en un momento íntimo durante las fiestas decembrinas. Aunque ninguno de los dos ha hecho un anuncio público oficial, la confirmación por parte de familiares (como el padre de Tom Holland) y la presencia del anillo han sido tomadas como señales claras de su compromiso.

