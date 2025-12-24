Aislinn Derbez habla del difícil 2025 y comparte fotos del último adiós a su mamá, Gabriela Michel

La noticia sacudió al mundo del entretenimiento mexicano. Gabriela Michel, conocida por dar voz a personajes icónicos como Samantha Jones en Sex and the City, dejó un legado en el doblaje y fue madre de tres hijas: Aislinn (fruto de su relación con Eugenio Derbez en los años 80) y Michelle y Chiara (de su matrimonio posterior con el locutor Jorge Alberto Aguilera).

La partida de Michel generó una ola de condolencias, pero también una polémica inesperada: críticas en redes hacia la familia Derbez por no mostrar públicamente su apoyo a Aislinn de inmediato. Algunos cuestionaron a Eugenio Derbez, quien ese día asistía a los International Emmy Awards 2025, y a otros familiares por continuar con sus publicaciones habituales. Más tarde, Eugenio y Alessandra Rosaldo aclararon que la familia estuvo unida y apoyando a Aislinn en privado, pidiendo respeto a su intimidad.

A poco más de un mes de su dolorosa pérdida, Aislinn retomó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje profundo y vulnerable, reflejando el “torbellino” emocional que ha atravesado. En una reciente publicación, la actriz compartió cómo el cierre de año la ha puesto a prueba: "Este último mes fue como un año entero en 30 días…".

