Aislinn Derbez ha vivido uno de los periodos más intensos y dolorosos de su vida en las últimas semanas. El pasado 24 de noviembre de 2025, su madre, la reconocida actriz de doblaje Gabriela Michel falleció a los 65 años a causa de un infarto fulminante en la Ciudad de México.
Aislinn Derbez habla del difícil 2025 y comparte fotos del último adiós a su mamá, Gabriela Michel
La noticia sacudió al mundo del entretenimiento mexicano. Gabriela Michel, conocida por dar voz a personajes icónicos como Samantha Jones en Sex and the City, dejó un legado en el doblaje y fue madre de tres hijas: Aislinn (fruto de su relación con Eugenio Derbez en los años 80) y Michelle y Chiara (de su matrimonio posterior con el locutor Jorge Alberto Aguilera).
La partida de Michel generó una ola de condolencias, pero también una polémica inesperada: críticas en redes hacia la familia Derbez por no mostrar públicamente su apoyo a Aislinn de inmediato. Algunos cuestionaron a Eugenio Derbez, quien ese día asistía a los International Emmy Awards 2025, y a otros familiares por continuar con sus publicaciones habituales. Más tarde, Eugenio y Alessandra Rosaldo aclararon que la familia estuvo unida y apoyando a Aislinn en privado, pidiendo respeto a su intimidad.
A poco más de un mes de su dolorosa pérdida, Aislinn retomó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje profundo y vulnerable, reflejando el “torbellino” emocional que ha atravesado. En una reciente publicación, la actriz compartió cómo el cierre de año la ha puesto a prueba: "Este último mes fue como un año entero en 30 días…".
Aislinn Derbez ha encontrado la resiliencia tras lo vivido en 2025
Tras mencionar logros colectivos como “la graduación del 2025”, pasó a hablar de los obstáculos que enfrentó este 2025: “En lo personal muchas cosas difíciles de digerir: la muerte de mi madre, una remodelación y mudanzas, un retiro muy bello de La Magia del Caos, una cirugía que ya no podía postergar más, temas complejos de trabajo… y muuuchas otras capas muy íntimas que no siempre se ven desde fuera. Todo al mismo tiempo", relató la actriz, acompañando su post con varias fotografías de lo que vivió durante el año que considera "un torbellino de esos que desconciertan y duelen, pero que te expanden de formas irreversibles".
Con un tono de resiliencia y gratitud, Aislinn enfatizó la importancia del apoyo que recibió en los momentos complicados: "Y si algo tengo claro hoy es que el crecimiento, la belleza y el enorme potencial que vienen después del caos no aparecen solos. Surgen gracias a la tribu que acompaña y a las herramientas que nos sostienen cuando una ya no puede sola. Y por eso me siento profundamente agradecida".