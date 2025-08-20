La retorcida competencia de Trump y Jeffrey Epstein por conquistar a la princesa Diana

¿Trump quería algo más que una amistad con la princesa Diana?

Donald Trump ha hecho comentarios públicos en el pasado sobre su atracción hacia la princesa Diana. En una entrevista de 1997 en The Howard Stern Show, insinuó que "podría haber" tenido relaciones sexuales con la princesa, sugiriendo que una conquista de ese tipo no habría estado fuera de su alcance.

Durante la conversación, Howard Stern le preguntó: "¿Por qué la gente piensa que es egoísta de tu parte decir que podrías haber estado con Lady Di? Podrías haberla conquistado, ¿verdad? ¿Podrías haberla conquistado?"

“Creo que podría haberlo hecho”, respondió Trump.

En el año 2000, en otra aparición en el programa de Howard Stern, Trump volvió a referirse a la princesa Diana con declaraciones controvertidas. Afirmó que, de haberse presentado la oportunidad, habría mantenido una relación íntima con ella “sin pensarlo dos veces”, aunque agregó, con tono despectivo, que Diana estaba “loca”, restándole importancia al comentario al decir que eran “detalles menores”.

Lady Di. (Getty Images)

Años después, el supuesto interés de Donald Trump por la princesa Diana volvió a tomar relevancia. En 2015, Selina Scott —presentadora de la BBC y amiga cercana de Diana— reveló que el empresario le causaba escalofríos a la princesa. Según Scott, Trump llegó a enviarle grandes ramos de flores al Palacio de Kensington, un gesto que Diana percibió más como una molestia que como un halago.

“Trump veía a Diana como la esposa trofeo por excelencia”, afirmó Scott, describiendo cómo el empresario inició un verdadero “bombardeo floral” de orquídeas y rosas desde Estados Unidos hacia el palacio.

Donald Trump intentó conquistar a la princesa Diana tras su divorcio con el rey Carlos III. (Matthew Peyton/Getty Images)

Fiel a su estilo característico, Donald Trump negó haber hecho esos comentarios sobre la princesa Diana durante una entrevista con Piers Morgan en Good Morning Britain.

"Es totalmente falso. Me gustaba. La conocí en Nueva York una vez, haciendo fila para el tren, y todos nos dimos la mano. Fue la única vez que la vi", dijo. "La respetaba, pero no me interesaba en ese aspecto. Me pareció encantadora".