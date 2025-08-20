Un nuevo episodio se suma a la polémica que envuelve a Donald Trump con Jeffrey Epstein . En una reciente entrevista para el podcast Inside Trump’s Head de The Daily Beast, el biógrafo presidencial Michael Wolff hizo una revelación inesperada: el presidente de Estados Unidos y el financiero habrían competido para conquistar a la princesa Diana.
La retorcida competencia de Trump y Jeffrey Epstein por conquistar a la princesa Diana
La competencia de Trump y Jeffrey Epstein por conquistar a la princesa Diana
En medio de la polémica que en los últimos meses ha rodeado la supuesta amistad entre Jeffrey Epstein y Donald Trump , el biógrafo presidencial Michael Wolff hizo una revelación inesperada durante el podcast Inside Trump’s Head, de The Daily Beast: ambas figuras, según afirmó, compitieron en su momento por conquistar a la princesa Diana con el objetivo de elevar su estatus social y mediático.
Wolff explicó a la presentadora Joanna Coles que tanto Epstein como Trump intentaron cortejar a Lady Di como una estrategia para posicionarse dentro de las esferas sociales más exclusivas del mundo.
“Trump y Epstein compitieron”, dijo Wolff. “¿Quién sería el primero en acostarse con la princesa Diana? Simplemente entendieron: ¿Qué se podía obtener de esta gente? Tanto de Trump como de Epstein. ¿Qué se puede obtener de alguien? Es la pregunta que siempre se hace sobre cualquiera”, declaró.
¿Trump quería algo más que una amistad con la princesa Diana?
Donald Trump ha hecho comentarios públicos en el pasado sobre su atracción hacia la princesa Diana. En una entrevista de 1997 en The Howard Stern Show, insinuó que "podría haber" tenido relaciones sexuales con la princesa, sugiriendo que una conquista de ese tipo no habría estado fuera de su alcance.
Durante la conversación, Howard Stern le preguntó: "¿Por qué la gente piensa que es egoísta de tu parte decir que podrías haber estado con Lady Di? Podrías haberla conquistado, ¿verdad? ¿Podrías haberla conquistado?"
“Creo que podría haberlo hecho”, respondió Trump.
En el año 2000, en otra aparición en el programa de Howard Stern, Trump volvió a referirse a la princesa Diana con declaraciones controvertidas. Afirmó que, de haberse presentado la oportunidad, habría mantenido una relación íntima con ella “sin pensarlo dos veces”, aunque agregó, con tono despectivo, que Diana estaba “loca”, restándole importancia al comentario al decir que eran “detalles menores”.
Años después, el supuesto interés de Donald Trump por la princesa Diana volvió a tomar relevancia. En 2015, Selina Scott —presentadora de la BBC y amiga cercana de Diana— reveló que el empresario le causaba escalofríos a la princesa. Según Scott, Trump llegó a enviarle grandes ramos de flores al Palacio de Kensington, un gesto que Diana percibió más como una molestia que como un halago.
“Trump veía a Diana como la esposa trofeo por excelencia”, afirmó Scott, describiendo cómo el empresario inició un verdadero “bombardeo floral” de orquídeas y rosas desde Estados Unidos hacia el palacio.
Fiel a su estilo característico, Donald Trump negó haber hecho esos comentarios sobre la princesa Diana durante una entrevista con Piers Morgan en Good Morning Britain.
"Es totalmente falso. Me gustaba. La conocí en Nueva York una vez, haciendo fila para el tren, y todos nos dimos la mano. Fue la única vez que la vi", dijo. "La respetaba, pero no me interesaba en ese aspecto. Me pareció encantadora".