Mientras el caso de la red de trata y explotación sexual liderada por el fallecido Jeffrey Epstein sigue su curso y tiene bajo la mira al presidente de Estados Unidos, Ghislaine Maxwell, reveló detalles de la relación de Donald Trump con Epstein.
Ghislaine Maxwell revela detalles de la relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein
Todd Blanche, fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entrevistó a Ghislaine Maxwell, quien estuvo involucrada directamente en la red de trata de personas liderada por Jeffrey Epstein, y al dar a conocer el contenido de este encuentro, quedaron al descubierto detalles de la relación que tuvieron Donald Trump y el criminal fallecido en 2019.
El nombre del actual presidente estadounidense ha sido mencionado en el polémico escándalo en el que también han aparecido otros políticos, celebridades y figuras públicas, pero hasta ahora no se ha demostrado que Donald Trump fuera uno de los “clientes” de la organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres, algunas de ellas menores de edad.
El testimonio de Ghislaine Maxwell es fundamental en el caso de Jeffrey Epstein
Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años en la cárcel por tráfico sexual de menores, es una pieza clave en el polémico caso de la red de trata que encabezó Jeffrey Epstein y que involucró, entre otras figuras prominentes, al príncipe Andrés, duque de York.
Ante la muerte en prisión de Epstein, quien fue encontrado culpable de distintos delitos, el testimonio de Maxwell es esencial para desentrañar información relevante sobre el caso, como confirmar si Donald Trump recibió algunos de los “servicios” que ofrecía el fallecido financiero a sus clientes.
Sin embargo, las declaraciones de la mujer resultan —hasta ahora— vagas y muestran únicamente que Trump y Epstein convivieron en ambientes sociales, ya que coincidieron en los mismos círculos durante varios años.
Así fue la relación de Donald Trump y Jeffrey Epstein, según Ghislaine Maxwell
"No sé cómo se conocieron ni cómo se hicieron amigos. Ciertamente los vi juntos y recuerdo las pocas veces que los vi juntos, pero eran amigables. Es decir, parecían amigables", se lee en la transcripción de la entrevista entre la fiscal y Ghislaine Maxwell, según da a conocer People.
Maxwell le dijo al fiscal que ella no recordaba que haya habido “reuniones privadas” entre el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein e insistió que siempre los vio en lugares públicos.
"No sé si Epstein tenía alguna amistad con el presidente (Trump), por así decirlo, o como quiera definirla, nunca lo vi. Creo que eran amigables, como se es en situaciones sociales", afirmó la mujer y añadió: "No creo que fueran amigos cercanos o ciertamente nunca vi al presidente en ninguna de esas situaciones; no recuerdo haberlo visto en su casa, por ejemplo".
Maxwell negó que Donald Trump haya recibido “masajes” o hubiera estado en “entornos inapropiados”.
"De hecho, nunca vi al presidente en ningún tipo de masaje. Nunca vi al presidente en ningún entorno inapropiado. El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie. Cuando estuve con él, fue un caballero en todos los aspectos", afirmó.