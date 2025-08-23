Ghislaine Maxwell revela detalles de la relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein

Así fue la relación de Donald Trump y Jeffrey Epstein, según Ghislaine Maxwell

"No sé cómo se conocieron ni cómo se hicieron amigos. Ciertamente los vi juntos y recuerdo las pocas veces que los vi juntos, pero eran amigables. Es decir, parecían amigables", se lee en la transcripción de la entrevista entre la fiscal y Ghislaine Maxwell, según da a conocer People.

Maxwell le dijo al fiscal que ella no recordaba que haya habido “reuniones privadas” entre el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein e insistió que siempre los vio en lugares públicos.

"No sé si Epstein tenía alguna amistad con el presidente (Trump), por así decirlo, o como quiera definirla, nunca lo vi. Creo que eran amigables, como se es en situaciones sociales", afirmó la mujer y añadió: "No creo que fueran amigos cercanos o ciertamente nunca vi al presidente en ninguna de esas situaciones; no recuerdo haberlo visto en su casa, por ejemplo".

Ghislaine Maxwell asegura que los encuentros de Trump y Epstein fueron siempre en lugares públicos (Davidoff Studios Photography/Getty Images)

Maxwell negó que Donald Trump haya recibido “masajes” o hubiera estado en “entornos inapropiados”.

"De hecho, nunca vi al presidente en ningún tipo de masaje. Nunca vi al presidente en ningún entorno inapropiado. El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie. Cuando estuve con él, fue un caballero en todos los aspectos", afirmó.