Luego de que durante la campaña presidencial que marcó su regreso a la Casa Blanca la atacó de manera directa en redes sociales, ahora hubo un claro cambio de actitud y Donald Trump felicitó a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce.
¿Es swiftie? Trump felicita a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce
Donald Trump reacciona al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce
El momento que la industria del entretenimiento esperaba con ansia finalmente llegó y este día, después de dos años de relación, Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso matrimonial a través de redes sociales, donde publicaron fotos en los que se ve al jugador de la NFL arrodillado frente a la estrella pop para hacerle la pregunta.
Tienes que leerlo:
Asimismo, están las imágenes en las que la cantante de 35 años abraza a su prometido y presume el espectacular anillo de compromiso con el que le anuncian al mundo que pronto llegarán al altar.
En este contexto, ni siquiera el presidente estadounidense Donald Trump quedó exento de subirse al tema del momento. El mandatario se enteró de la noticia mientras se encontraba en una reunión con su gabinete y elogió tanto a Taylor como a Travis y aprovechó la oportunidad para enviarles sus buenos deseos con miras al gran día.
Donald Trump felicita a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce
En un video publicado en las redes sociales de ABC News, se escucha a una mujer darle la noticia del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Tengo que decirle que la noticia más importante del año en la cultura pop se dio a conocer mientras estábamos en esta reunión de gabinete”, se escucha en la grabación. “Travis Kelce y Taylor Swift se han comprometido y el mundo quiere saber su reacción, señor”, indica la mujer.
“Bueno, les deseo mucha suerte. Sí, creo que es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona estupenda. Así que les deseo mucha suerte. En serio”, dijo Trump al respecto.
Las declaraciones de Donald Trump sobre el compromiso de Taylor y Travis contrastan por completo con los ataques que el político repúblicano lanzó en contra de la cantante y compositora hace algunos meses.
Donald Trump vs. Taylor Swift: una 'guerra' declarada en redes sociales
El enfrentamiento de Donald Trump y Taylor Swift comenzó con la generación de imágenes con herramientas de Inteligencia Artificial en las que el equipo de campaña de Trump hacía parecer que Taylor Swift apoyaba la candidatura del republicano.
Esta situación orilló a la cantante a declarar de manera pública, tras el debate presidencial de septiembre de 2024, que votaría por la demócrata Kamala Harris.
Posteriormente, Trump se le fue encima a Taylor en una entrevista con Fox News en la que vaticinaba que habría repercusiones económicas tras demostrar, en aquel entonces, su apoyo por el partido demócrata y su candidata.
“No he sido fan de Taylor Swift... Ella es muy liberal. Parece que siempre respalda a los demócratas y probablemente lo pagará con sus ventas en el mercado”, sentenció Trump.
En febrero de 2025, ya que había iniciado su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump reaccionó al abucheo que recibió Taylor Swift durante el Super Bowl LIX, al asegurar que los seguidores del movimiento Make America Great Again no perdonan a la cantante por su respaldo a los demócratas, con lo que parecía claro que la cantante no era una persona de su agrado.
“La única persona que tuvo una noche más difícil que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. ¡La sacaron del estadio a base de abucheos! MAGA no perdona", aseguró Donald Trump en su red social Truth Social, la noche en que el equipo de Travis Kelce perdió el campeonato de la NFL ante las Philadelphia Eagles. Sin embargo, las tensiones parecen haberse calmado este día.