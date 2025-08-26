¿Es swiftie? Trump felicita a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce

Donald Trump reacciona al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

El momento que la industria del entretenimiento esperaba con ansia finalmente llegó y este día, después de dos años de relación, Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso matrimonial a través de redes sociales, donde publicaron fotos en los que se ve al jugador de la NFL arrodillado frente a la estrella pop para hacerle la pregunta.

Asimismo, están las imágenes en las que la cantante de 35 años abraza a su prometido y presume el espectacular anillo de compromiso con el que le anuncian al mundo que pronto llegarán al altar.

Travis Kelce ya le dio el anillo a Taylor Swift y ella dijo que sí (Instagram)

En este contexto, ni siquiera el presidente estadounidense Donald Trump quedó exento de subirse al tema del momento. El mandatario se enteró de la noticia mientras se encontraba en una reunión con su gabinete y elogió tanto a Taylor como a Travis y aprovechó la oportunidad para enviarles sus buenos deseos con miras al gran día.