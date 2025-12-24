Eiza González responde a las críticas por bailar junto a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny

Eiza González responde a las críticas por bailar junto a Diego Boneta

Una de las apariciones menos esperadas fue la de Eiza González, quien sorprendió en la penúltima presentación del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en CDMX.

La mexicana, que ha llevado su carrera en Hollywood, apareció en la casita junto a otros dos muy queridos: Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. En varios videos que se viralizaron en redes sociales, la actriz de cintas como Baby Driver, Godzilla vs. Kong y Ambulance: Plan de huida aparece disfrutando del show, sin embargo, hubo una grabación que generó controversia.

En el video que generó controversia Eiza baila de manera muy sexy junto a Diego Boneta, situación que dividió opiniones en redes sociales. Hubo críticas hacia la actriz por un presunto comportamiento inapropiado ante el actor de Luis Miguel, la serie, quien tiene una relación con Renata Notni.

El video tuvo tal alcance que Eiza tuvo que aclarar públicamente la situación. "Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar”, escribió Eiza en los comentarios de uno de los videos que circula en TikTok.

De esta forma, Eiza puso punto final a las especulaciones.