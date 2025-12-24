Eiza González responde a las críticas por bailar junto a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny

Eiza González responde a las críticas por bailar junto a Diego Boneta
Una de las apariciones menos esperadas fue la de Eiza González, quien sorprendió en la penúltima presentación del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en CDMX.
La mexicana, que ha llevado su carrera en Hollywood, apareció en la casita junto a otros dos muy queridos: Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. En varios videos que se viralizaron en redes sociales, la actriz de cintas como Baby Driver, Godzilla vs. Kong y Ambulance: Plan de huida aparece disfrutando del show, sin embargo, hubo una grabación que generó controversia.
En el video que generó controversia Eiza baila de manera muy sexy junto a Diego Boneta, situación que dividió opiniones en redes sociales. Hubo críticas hacia la actriz por un presunto comportamiento inapropiado ante el actor de Luis Miguel, la serie, quien tiene una relación con Renata Notni.
El video tuvo tal alcance que Eiza tuvo que aclarar públicamente la situación. "Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar”, escribió Eiza en los comentarios de uno de los videos que circula en TikTok.
De esta forma, Eiza puso punto final a las especulaciones.
La historia de amor de Eiza González y Grigor Dimitrov
Actualmente, la mexicana Eiza González mantiene un romance con el tenista profesional Grigor Dimitrov, mismo que hizo oficial en mayo de 2025, cuando publicó en Instagram una serie de fotos junto a él en su cumpleaños y lo llamó “el hombre de mis sueños”.
En el emotivo mensaje describió a Dimitrov como “mi persona favorita de todos los tiempos” y expresó que no podía creer haber tenido la suerte de encontrarlo, resaltando su bondad y cariño hacia él. La pareja despertó rumores un mes antes, cuando se les vio caminando de la mano en Madrid luego de que Eiza asistió a uno de sus partidos en el Madrid Open.
En Wimbledon 2025, cuando Dimitrov se retiró de un partido por una lesión, la guapa mexicana lo respaldó públicamente en sus redes con palabras como “amor de mi vida” y elogió su fortaleza.
La historia de amor de Diego Boneta y Renata Notni
La historia de amor de Diego Boneta y Renata Notni comenzó a tomar forma a finales de 2020, cuando se conocieron a través de amigos en común, aunque no fue hasta abril de 2021 que hicieron oficial su relación compartiendo fotos juntos en redes sociales.
Desde entonces, su romance se ha fortalecido. Es común verlos apoyándose mutuamente en sus carreras artísticas, disfrutando de románticos viajes por el mundo y asistir juntos a eventos sociales.
¿Listos para el siguiente paso? Tanto Boneta como Notni han afirmado que no tienen prisa por casarse y prefieren disfrutar su relación sin un papel de por medio.