Jeffrey Epstein presumía su amistad con Trump: tenía una foto con él enmarcada en su escritorio

Víctima de Jeffrey Epstein revela que el financiero tenía una foto enmarcada con Trump como trofeo

Varias supervivientes del abuso por parte de Jeffrey Epstein comparecieron públicamente por primera vez ante el Congreso en Estados Unidos. Su objetivo fue exigir la divulgación completa de los archivos relacionados con Epstein, incluyendo sus vínculos con figuras influyentes como Donald Trump.

Chauntae Davies, ex actriz y una de las presuntas víctimas de Jeffrey Epstein, relató que Ghislaine Maxwell fue la persona que le presentó a Epstein. Incluso, fue el financiero quien le prometió ayudarla a impulsar su carrera en la industria del entretenimiento. Sin embargo, esa promesa fue el inicio de un largo patrón de abuso que, según Davies, incluyó múltiples viajes, entre ellos visitas a la ahora infame isla privada del magnate.

Chauntae Davies es una de las víctimas de abuso de Jeffrey Epstein. (Chip Somodevilla/Getty Images)

En su testimonio, Davies también reveló que en una ocasión fue llevada a un viaje a África en compañía del ex presidente Bill Clinton y otras figuras prominentes. Aunque se han difundido fotos de Clinton con Davies en ese contexto, el ex mandatario ha negado tener conocimiento de las actividades criminales de Epstein.

Chauntae Davies was 21 when Ghislaine Maxwell drew her into Epstein’s world.

She says Epstein raped her, left her in silence, and calmly walked away while she fled barefoot through the night.



On a 2002 Africa trip with Epstein, Clinton, Kevin Spacey & Chris Tucker, she was… pic.twitter.com/2zm9T703pS — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) August 30, 2025

Víctima de Jeffrey Epstein confirma que sostenía amistad con Donald Trump

Por otro lado, Chauntae Davies señaló que Epstein utilizaba sus conexiones con figuras de alto perfil para presumir su influencia: "Epstein se rodeó de los líderes más poderosos de nuestro país y del mundo", dijo.

"Presumía de sus amigos poderosos, incluido nuestro actual presidente, Donald Trump. De hecho, fue su mayor fanfarronería".

Hermano de Jeffrey Epstein asegura que el financiero sabía cosas que perjudicaban a Trump. (Getty Images)

Un periodista le pidió a Davies que ampliara su comentario sobre la relación entre Epstein y Trump. Fue entonces cuando la ex actriz hizo una de las revelaciones más llamativas: "El mayor motivo de orgullo de Epstein, desde siempre, fue que era muy buen amigo de Donald Trump", reiteró. "Tenía una foto suya enmarcada de 20x25 cm en su escritorio, con los dos. Eran muy cercanos".

Chauntae Davies (Chip Somodevilla/Getty Images)

Cabe destacar que, Chauntae Davies no ha sido la única en señalar que Donald Trump y Jeffrey Epstein mantenían una relación mucho más cercana de lo que el presidente ha reconocido públicamente desde que Epstein fue condenado por cargos de abuso sexual infantil.

En julio de este año, Jack O'Donnell —quien fue ejecutivo del Trump Plaza Hotel and Casino en Atlantic City durante cuatro años en los 80— habló con Erin Burnett de CNN sobre la relación entre ambos.

"Para mí, (Epstein) era su mejor amigo durante esos años", aseguró O'Donnell en la entrevista, añadiendo que Trump y Epstein frecuentaban juntos el casino "con mucha regularidad".