Jeffrey Epstein presumía su amistad con Trump: tenía una foto con él enmarcada en su escritorio

Durante una audiencia celebrada el pasado 3 de septiembre en el Capitolio, varias víctimas de Jeffrey Epstein ofrecieron sus testimonios públicos con el objetivo de presionar al Congreso para que revele más pruebas relacionadas con la red de abuso del financiero.
Una de las declaraciones más llamativas vino de Chauntae Davies, quien que afirmó que Epstein tenía, en su escritorio, una foto enmarcada con Donald Trump, a quien solía referirse como su “mayor orgullo”. Esta revelación generó nuevas preguntas sobre la influencia del magnate y sus vínculos con figuras de poder.
Varias supervivientes del abuso por parte de Jeffrey Epstein comparecieron públicamente por primera vez ante el Congreso en Estados Unidos. Su objetivo fue exigir la divulgación completa de los archivos relacionados con Epstein, incluyendo sus vínculos con figuras influyentes como Donald Trump.
Chauntae Davies, ex actriz y una de las presuntas víctimas de Jeffrey Epstein, relató que Ghislaine Maxwell fue la persona que le presentó a Epstein. Incluso, fue el financiero quien le prometió ayudarla a impulsar su carrera en la industria del entretenimiento. Sin embargo, esa promesa fue el inicio de un largo patrón de abuso que, según Davies, incluyó múltiples viajes, entre ellos visitas a la ahora infame isla privada del magnate.
En su testimonio, Davies también reveló que en una ocasión fue llevada a un viaje a África en compañía del ex presidente Bill Clinton y otras figuras prominentes. Aunque se han difundido fotos de Clinton con Davies en ese contexto, el ex mandatario ha negado tener conocimiento de las actividades criminales de Epstein.
Por otro lado, Chauntae Davies señaló que Epstein utilizaba sus conexiones con figuras de alto perfil para presumir su influencia: "Epstein se rodeó de los líderes más poderosos de nuestro país y del mundo", dijo.
"Presumía de sus amigos poderosos, incluido nuestro actual presidente, Donald Trump. De hecho, fue su mayor fanfarronería".
Un periodista le pidió a Davies que ampliara su comentario sobre la relación entre Epstein y Trump. Fue entonces cuando la ex actriz hizo una de las revelaciones más llamativas: "El mayor motivo de orgullo de Epstein, desde siempre, fue que era muy buen amigo de Donald Trump", reiteró. "Tenía una foto suya enmarcada de 20x25 cm en su escritorio, con los dos. Eran muy cercanos".
Cabe destacar que, Chauntae Davies no ha sido la única en señalar que Donald Trump y Jeffrey Epstein mantenían una relación mucho más cercana de lo que el presidente ha reconocido públicamente desde que Epstein fue condenado por cargos de abuso sexual infantil.
En julio de este año, Jack O'Donnell —quien fue ejecutivo del Trump Plaza Hotel and Casino en Atlantic City durante cuatro años en los 80— habló con Erin Burnett de CNN sobre la relación entre ambos.
"Para mí, (Epstein) era su mejor amigo durante esos años", aseguró O'Donnell en la entrevista, añadiendo que Trump y Epstein frecuentaban juntos el casino "con mucha regularidad".
Donald Trump viajaba en el jet privado de Jeffrey Epstein
The New York Times publicó un artículo en el que reveló que el nombre de Donald Trump aparece en al menos siete ocasiones en los registros de vuelo del jet privado de Jeffrey Epstein, conocido como el “Lolita Express”. Estos documentos fueron presentados como evidencia en el juicio de Ghislaine Maxwell , ex pareja y cómplice del financiero, actualmente condenada por tráfico sexual de menores.
Por otro lado, a finales de julio, The Wall Street Journal reveló que tanto Donald Trump como Bill Clinton —quien fue presidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001— enviaron cartas de felicitación a Jeffrey Epstein por su cumpleaños, lo que reforzaría la idea de una relación cercana entre ambos ex mandatarios y el controvertido financiero.
Donald Trump niega amistad de Jeffrey Epstein
Luego de intensas especulaciones sobre su relación con Jeffrey Epstein, Donald Trump aseguró haber rechazado una invitación a visitar la isla del financiero.
De acuerdo con The New York Times, Trump negó haber visitado la isla privada de Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, aunque reconoció haber sido invitado: “Nunca tuve el privilegio de ir a su isla, y sí, lo rechacé. En uno de mis mejores momentos, lo rechacé”, afirmó Trump.
La insistencia de Trump en negar haber ido a la isla se produjo en medio de una presión creciente por parte de medios y legisladores que exigen transparencia sobre su relación pasada con Epstein. Nuevos documentos y testimonios han reabierto interrogantes sobre la profundidad y duración de su vínculo con el controvertido financiero.
A pesar del intento de desvinculación, registros fotográficos y de eventos sociales muestran a Trump y Epstein juntos en los años 90 y principios del 2000, en eventos en Mar‑a‑Lago.