Cuerpo hallado en el coche del rapero estadounidense D4vd es de una adolescente, confirman

Un cuerpo descuartizado que fue encontrado en estado de descomposición en la cajuela de un coche Tesla, del rapero estadounidense D4vd, es de una adolescente, confirmó la policía.
Las autoridades descubrieron el cadáver el pasado 8 de septiembre cuando trabajadores y vecinos de un depósito de autos en Hollywood, California, llamaron para denunciar un olor pútrido.
Cuando los oficiales llegaron, encontraron un cuerpo descompuesto, que de acuerdo con medios de comunicación locales, estaba desmembrado y envuelto en plástico dentro de la cajuela del vehículo eléctrico.
Luego del hallazgo de un cuerpo desmembrado y en estado de descomposición al interior de la cajuela de un coche propiedad de David Anthony Burke, nombre real del rapero estadounidense D4vd, hoy el departamento forense de Los Ángeles dijo que el cuerpo se trata de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 15 años.
La causa de la muerte aún no fue establecida. El portal de noticias TMZ dijo este miércoles que entrevistaron a la mamá de la adolescente, quien dijo que su hija tenía un novio llamado David.
El medio publicó un poster del departamento del Sheriff del condado de Riverside, de abril pasado, en el que pedía información sobre Celeste, quien desapareció en la región de Lake Elsinore, en el sureste de Los Ángeles, cuando tenía 13 años.
La oficina forense había descrito previamente a la persona fallecida como una mujer de cabello negro ondulado sin edad definida. "La fallecida estaba severamente descompuesta dentro de un vehículo", dijo el comunicado. "Aparentemente estuvo muerta y dentro del vehículo por un período de tiempo extenso antes de ser encontrada".
'Romantic Homicide' canción con la que D4vd se hizo famoso tras viralizarse en TikTok
El día en que el cuerpo fue hallado en la cajuela del coche, los oficiales de la policía acudieron al lugar ante un llamado de los vecinos.
"Nos notificaron esta mañana, y el vehículo ha estado aquí por un par de días", dijo a los medios de comunicación Robert Peters, del Departamento de Policía de Los Ángeles.
En aquella ocasión, el rapero D4vd tenía previsto tocar en Minneapolis, como parte de la gira mundial que realiza y aunque mantenía una presencia activa en redes sociales, donde ha estado promoviendo su nuevo disco, no hizo mención del incidente.
El departamento de la policía de Los Ángeles dijo que el Tesla estuvo estacionado en la lujosa área de Hollywood Hills por casi un mes antes de que fuera remolcado.
Ahora, TMZ informó que el coche, registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke (el verdadero nombre de D4vd) no había sido reportado como robado. Un representante del cantante dijo que cooperaba con las autoridades tras ser informado del hallazgo.
El rapero de 20 años está en la recta final de una gira mundial, que debería visitar este fin de semana Los Ángeles. D4vd saltó a la fama en 2022 luego de que su canción "Romantic Homicide" se convirtirera en un éxito de TikTok.
