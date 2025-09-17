Cuerpo hallado en el coche del rapero estadounidense D4vd es de una adolescente, confirman

Identifican el cadáver encontrado en el Tesla del rapero D4vd; era una adolescente

Luego del hallazgo de un cuerpo desmembrado y en estado de descomposición al interior de la cajuela de un coche propiedad de David Anthony Burke, nombre real del rapero estadounidense D4vd, hoy el departamento forense de Los Ángeles dijo que el cuerpo se trata de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 15 años.

La causa de la muerte aún no fue establecida. El portal de noticias TMZ dijo este miércoles que entrevistaron a la mamá de la adolescente, quien dijo que su hija tenía un novio llamado David.

D4vd, rapero estadounidense (Arturo Holmes/Getty Images for Coachella)

El medio publicó un poster del departamento del Sheriff del condado de Riverside, de abril pasado, en el que pedía información sobre Celeste, quien desapareció en la región de Lake Elsinore, en el sureste de Los Ángeles, cuando tenía 13 años.

La oficina forense había descrito previamente a la persona fallecida como una mujer de cabello negro ondulado sin edad definida. "La fallecida estaba severamente descompuesta dentro de un vehículo", dijo el comunicado. "Aparentemente estuvo muerta y dentro del vehículo por un período de tiempo extenso antes de ser encontrada".

D4vd, rapero estadounidense (Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)

El departamento de la policía de Los Ángeles dijo que el Tesla estuvo estacionado en la lujosa área de Hollywood Hills por casi un mes antes de que fuera remolcado.