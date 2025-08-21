Muere Huemanzin Rodríguez, periodista y conductor de Canal 22, a los 51 años

Muere Huemanzin Rodríguez, periodista y conductor de Canal 22

De acuerdo con los primeros reportes, Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez Méndez murió el miércoles 20 de agosto de 2025 en Rygge, Noruega, país en el que residía desde hacía años. Su entorno confirmó que padecía cáncer y decidió mantenerlo en privado. Canal 22 y diversas instituciones culturales expresaron sus condolencias a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá”, se lee en una publicación en la cuenta de X del Canal 22.