El periodista y conductor de Canal 22, Huemanzin Rodríguez falleció el 20 de agosto en Rygge, Noruega, a la edad de 51 años, tras una batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su esposa, Ane Rosnes, quien publicó en sus redes sociales un mensaje acompañado de versos de Fernando Pessoa, y por el canal de televisión pública donde Huemanzin trabajó durante casi tres décadas.
Muere Huemanzin Rodríguez, periodista y conductor de Canal 22, a los 51 años
Muere Huemanzin Rodríguez, periodista y conductor de Canal 22
De acuerdo con los primeros reportes, Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez Méndez murió el miércoles 20 de agosto de 2025 en Rygge, Noruega, país en el que residía desde hacía años. Su entorno confirmó que padecía cáncer y decidió mantenerlo en privado. Canal 22 y diversas instituciones culturales expresaron sus condolencias a través de sus redes sociales.
Te puede interesar:
“Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá”, se lee en una publicación en la cuenta de X del Canal 22.
¿Quién fue Huemanzin Rodríguez, periodista cultural y conductor de Canal 22?
Nacido el 6 de marzo de 1974, Huemanzin Rodríguez fue egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Comenzó a trabajar en Canal 22 en 1996, donde fue reportero, guionista, realizador y conductor de espacios como Noticias 22 y Semanario N22. Desde 2021, trabajó como periodista independiente sin dejar la cobertura cultural.
De acuerdo con distintos reportes, su relación con los medios comenzó en la infancia: a los nueve años fue conductor del programa Pequeños viajeros en Imevisión y participó como actor infantil en Radio Educación.
Huemanzin Rodríguez consolidó su carrera en Canal 22
En Canal 22, Huemanzin Rodríguez tuvo su primera nota sobre el bailarín Julio Bocca en Bellas Artes y desde 1996 cubrió el Festival Internacional Cervantino, entre otros encuentros. Fue jurado en festivales como Huelva y DOCSDF, y realizó trabajo de campo en países de Europa, América y Asia.
Entre algunas de las coberturas que realizó a lo largo de casi tres décadas de trayectoria profesional, destacan las realizadas en Rusia y China con motivo de los Juegos Olímpicos de 2008 y 2014.
También participó en el programa Lúdens, un proyecto que observó la cultura desde el deporte. Su sello fue el puente entre el quehacer cultural y las audiencias, con entrevistas largas, contexto histórico y un énfasis en libros, artes escénicas y pensamiento.