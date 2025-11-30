Sofía Castro comparte la romántica sorpresa que recibió de Pablo Bernot en su primer aniversario de bodas

La romántica sorpresa de Pablo Bernot a Sofía Castro por su primer aniversario de bodas

A través de Instagram stories, la actriz compartió su llegada a la Ciudad de México. Aunque su estancia será breve, de poco más de 48 horas, Sofía Castro se mostró contenta de volver a su ciudad natal, mensaje que acompañó con una fotografía y la frase: “En mi bella CDMX solo por un poquito más de 48 horas”.

Foto de Sofía Castro (Instagram)

En otra imagen, la actriz mostró el detalle que su esposo le envió con motivo de su primer aniversario de bodas: un arreglo floral acompañado de una tarjeta en la que el empresario expresó lo feliz que se siente de celebrar su primer año juntos.

"Gracias por este año maravilloso. El primero de muchos. Te amo. Tu esposo que te ama", se lee en la tarjeta que Pablo Bernot le envió.

Foto de Sofía Castro (Instagram)

Sobre la fotografía en la que mostró la sorpresa de su esposo, Sofía acompañó la imagen con un mensaje lleno de emoción, expresando su deseo de que este sea apenas el primero de muchos aniversarios y recuerdos compartidos.