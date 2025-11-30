Sofía Castro comparte la romántica sorpresa que recibió de Pablo Bernot en su primer aniversario de bodas

Sofía Castro y Pablo Bernotcelebran este 30 de noviembre su primer aniversario de bodas, una fecha especialmente significativa para la pareja.
A pesar de que la actriz pasó varias semanas fuera de México por compromisos de trabajo en España, ahora que Sofía regresó a la Ciudad de México por unos días, la pareja aprovechó para reencontrarse y festejar este importante momento.
La romántica sorpresa de Pablo Bernot a Sofía Castro por su primer aniversario de bodas
A través de Instagram stories, la actriz compartió su llegada a la Ciudad de México. Aunque su estancia será breve, de poco más de 48 horas,Sofía Castro se mostró contenta de volver a su ciudad natal, mensaje que acompañó con una fotografía y la frase: “En mi bella CDMX solo por un poquito más de 48 horas”.
En otra imagen, la actriz mostró el detalle que su esposo le envió con motivo de su primer aniversario de bodas: un arreglo floral acompañado de una tarjeta en la que el empresario expresó lo feliz que se siente de celebrar su primer año juntos.
"Gracias por este año maravilloso. El primero de muchos. Te amo. Tu esposo que te ama", se lee en la tarjeta que Pablo Bernot le envió.
Sobre la fotografía en la que mostró la sorpresa de su esposo, Sofía acompañó la imagen con un mensaje lleno de emoción, expresando su deseo de que este sea apenas el primero de muchos aniversarios y recuerdos compartidos.
"Y así me reciben. ¡Te amo infinito! Gracias por este año tan hermoso, y todo lo que nos queda. Mi esposo te amo", escribió la actriz.
Sofía Castro y Pablo Bernot contrajeron matrimonio civil el 7 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México. Semanas más tarde, el 30 de noviembre, la pareja celebró su boda religiosa con una ceremonia en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Pablo Bernot sorprende a Sofia Castro en su cumpleaños
El pasado 30 de octubre, Sofía Castrocelebró su cumpleaños número 29 y, en la víspera de la fecha, recibió una sorpresa inolvidable: su esposo viajó a España para acompañarla. La actriz no esperaba su visita, por lo que la llegada de Pablo se convirtió en el mejor regalo de cumpleaños. “No saben lo que acaba de suceder… Me explota el corazón. No existe mejor manera de empezar mi cumpleaños”, escribió junto a una fotografía en la que aparece junto a su esposo.
En un video publicado en TikTok, la actriz relató con detalle cómo su esposo llegó por sorpresa al lugar donde se hospedaba en Madrid. “Somos tanto que la distancia es lo de menos. ¡Gracias por ser mi mejor regalo!”, escribió junto al clip, que muestra el emotivo momento de su reencuentro.