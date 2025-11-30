Eiza González y Grigor Dimitrov protagonizan una nueva romántica escapada a un paraíso invernal

Eiza Gonzálezha dedicado sus días libres a unas vacaciones en un destino invernal junto a su novio, el tenista Grigor Dimitrov. La actriz y el deportista eligieron este lugar para pasar tiempo juntos y desconectar de sus agendas de trabajo.
La intérprete mexicana compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su escapada, donde mostró momentos de la estancia con su pareja, con quien hizo pública su relación el pasado mayo durante el Festival de Cannes.
Eiza González y Grigor Dimitrov disfrutan unas vacaciones en un destino invernal
A través de Instagram stories, Eiza González compartió varias imágenes junto a su novio Grigor Dimitrov, incluyendo un breve video en el que ambos aparecen frente a un muñeco de nieve que, al parecer habrían construido juntos.
La actriz aparece en las imágenes con un conjunto invernal en color negro, mientras que el tenista viste un atuendo verde. En el video se les observa intercambiando miradas y gestos de complicidad, e incluso compartiendo un beso.
Dimitrov también replicó el clip en sus propias redes sociales, un gesto que confirma la sintonía que mantiene la pareja en esta etapa de su relación.
En otra de las fotografías compartidas por González se observa un paisaje completamente nevado, mientras que en una imagen adicional la actriz, de 35 años, captura a Grigor de espaldas contemplando el horizonte durante un atardecer, además del ambiente acogedor dentro de la cabaña en la pasan sus días.
Las publicaciones reflejan el buen momento personal que atraviesa la actriz junto al tenista, con quien hizo pública su relación hace aproximadamente siete meses.
Eiza González y Grigor Dimitrov presumen su escapada a Costa Rica
Estas no son las únicas vacaciones que la pareja ha disfrutado recientemente. A mediados de noviembre, Eiza Gonzálezcompartió una serie de imágenes románticas junto a Grigor Dimitrov durante su viaje a Costa Rica, donde recorrieron paisajes naturales entre cascadas, playas y selvas tropicales.
La actriz mexicana fue quien dio a conocer las imágenes más destacadas del viaje. Como portada del álbum de sus vacaciones, eligió un breve video que muestra uno de los atardeceres más impresionantes que disfrutaron en este destino paradisíaco.
En una de las fotografías, el tenista aparece sin playera abrazando a la actriz mexicana mientras ambos disfrutan del sol junto a una laguna. González también compartió una imagen romántica en la que se les ve caminando por la playa al atardecer.
“Pura vida”, escribió Eiza en el pie de foto, en lo que representa una de las primeras ocasiones en las que comparte públicamente momentos de su vida privada junto a su pareja.
Por su parte, Grigor Dimitrov compartió en su cuenta de Instagram varias de las imágenes publicadas por González, además de incluir algunas postales inéditas del viaje, entre ellas una fotografía de la actriz posando en una lancha y otra nadando en la laguna.