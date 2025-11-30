Eiza González y Grigor Dimitrov protagonizan una nueva romántica escapada a un paraíso invernal

Eiza González y Grigor Dimitrov disfrutan unas vacaciones en un destino invernal

A través de Instagram stories, Eiza González compartió varias imágenes junto a su novio Grigor Dimitrov, incluyendo un breve video en el que ambos aparecen frente a un muñeco de nieve que, al parecer habrían construido juntos.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Instagram)

La actriz aparece en las imágenes con un conjunto invernal en color negro, mientras que el tenista viste un atuendo verde. En el video se les observa intercambiando miradas y gestos de complicidad, e incluso compartiendo un beso.

Vacaciones de Eiza González y Grigor Dimitrov

Dimitrov también replicó el clip en sus propias redes sociales, un gesto que confirma la sintonía que mantiene la pareja en esta etapa de su relación.

Vacaciones de Eiza González y Grigor Dimitrov (Instgram)

En otra de las fotografías compartidas por González se observa un paisaje completamente nevado, mientras que en una imagen adicional la actriz, de 35 años, captura a Grigor de espaldas contemplando el horizonte durante un atardecer, además del ambiente acogedor dentro de la cabaña en la pasan sus días.

Grigor Dimitrov (Instagram)

Las publicaciones reflejan el buen momento personal que atraviesa la actriz junto al tenista, con quien hizo pública su relación hace aproximadamente siete meses.