Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron; así fue la boda y los vestido de novia que usó la cantante

Así fue la boda de Paty Cantú y Christian Vázquez

La ceremonia contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, incluyendo figuras como la actriz Gala Montes, quien fue testigo del compromiso de la pareja un año antes y compartió momentos emotivos de la boda en sus perfiles.

Boda de Paty Cantú y Christian Vázquez (Instagram)

La intérprete de “Afortunadamente no eres” tú sorprendió con tres vestidos de novia: dos en blanco, de corte clásico y elegante, y uno verde que marcó tendencia por su originalidad. Las fotos de los atuendos, capturadas en la playa al atardecer, rápidamente se volvieron virales, destacando el diseño fluido y bohemio que reflejaba la personalidad relajada de la novia.

Durante la boda, el actor lució un moderno traje nupcial en tonos neutros con detalles en lino, que fue elogiado por su estilo y elegancia, complementado con un sombrero fedora para un toque playero.

Boda de Paty Cantú y Christian Vázquez (Instagram)

La fiesta reunió a figuras del espectáculo y amigos cercanos de la pareja, como la actriz Dalílah Polanco, quien publicó en Instagram: “Celebrando el amor de las personas @patycantu @charritopadrote”, dejando constancia de la alegría compartida.

El ambiente fue descrito como festivo y emotivo, con música en vivo interpretada por músicos invitados, un menú exclusivo que incluyó platillos de mar y cocina fusión mexicana, y una pista de baile que se mantuvo activa hasta altas horas de la madrugada.



¡PATY CANTÚ Y CHRISTIAN VAZQUEZ, YA SE CASARON!🤍 pic.twitter.com/0I5arx8iUm — Paty Cantú Data (@patycantudata) November 30, 2025



La celebración incluyó un primer baile bajo las estrellas, con la pareja luciendo accesorios personalizados como aretes de perlas para Paty Cantú y un boutonniere de flores tropicales para Christian Vázquez.

Aunque no se han revelado oficialmente los nombres de los padrinos, se sabe que la ceremonia estuvo rodeada de un círculo íntimo de amistades y familiares, quienes acompañaron a la pareja en este momento clave.