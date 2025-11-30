Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron; así fue la boda y los vestido de novia que usó la cantante

La fiesta comenzó al atardecer y se extendió hasta la madrugada, cuando empezaron a circular las primeras imágenes en redes sociales compartidas por los invitados.
Así fue la boda de Paty Cantú y Christian Vázquez
La ceremonia contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, incluyendo figuras como la actriz Gala Montes, quien fue testigo del compromiso de la pareja un año antes y compartió momentos emotivos de la boda en sus perfiles.
La intérprete de “Afortunadamente no eres” tú sorprendió con tres vestidos de novia: dos en blanco, de corte clásico y elegante, y uno verde que marcó tendencia por su originalidad. Las fotos de los atuendos, capturadas en la playa al atardecer, rápidamente se volvieron virales, destacando el diseño fluido y bohemio que reflejaba la personalidad relajada de la novia.
Durante la boda, el actor lució un moderno traje nupcial en tonos neutros con detalles en lino, que fue elogiado por su estilo y elegancia, complementado con un sombrero fedora para un toque playero.
La fiesta reunió a figuras del espectáculo y amigos cercanos de la pareja, como la actriz Dalílah Polanco, quien publicó en Instagram: “Celebrando el amor de las personas @patycantu @charritopadrote”, dejando constancia de la alegría compartida.
El ambiente fue descrito como festivo y emotivo, con música en vivo interpretada por músicos invitados, un menú exclusivo que incluyó platillos de mar y cocina fusión mexicana, y una pista de baile que se mantuvo activa hasta altas horas de la madrugada.
La celebración incluyó un primer baile bajo las estrellas, con la pareja luciendo accesorios personalizados como aretes de perlas para Paty Cantú y un boutonniere de flores tropicales para Christian Vázquez.
Aunque no se han revelado oficialmente los nombres de los padrinos, se sabe que la ceremonia estuvo rodeada de un círculo íntimo de amistades y familiares, quienes acompañaron a la pareja en este momento clave.
La historia de amor de Paty Cantú y Christian Vázquez
Paty Cantú y Christian Vázquez iniciaron su relación en 2021, durante un evento promocional de la película Mirreyes vs Godínez 2, consolidándose como una de las parejas más sólidas del medio artístico tras formalizarla públicamente en 2022.
En octubre de 2024, durante la celebración de los 20 años de carrera de la cantante en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el actor le entregó el anillo de compromiso en una propuesta sorpresa ante más de 10 mil espectadores, gesto que fue celebrado públicamente y marcó el inicio de la preparación para la boda. La escena, grabada por Gala Montes, mostró a Christian arrodillándose con un ramo de rosas, lo que generó aplausos y lágrimas entre el público.
Tras más de un año comprometidos, y luego de una boda civil secreta en octubre de 2025 en Polanco, Ciudad de México, a la que solo asistieron familiares cercanos como los padres de ambos, finalmente oficializaron su unión religiosa en esta ceremonia que ha captado la atención de medios y seguidores.
La pareja no tiene hijos en común y es la primera vez que ambos llegan al altar, lo que añade un carácter especial a la celebración. Su relación, de más de cuatro años, se ha caracterizado por la discreción, el apoyo mutuo en carreras exigentes y la ausencia de escándalos, como confirmó Christian en febrero de 2025 durante una conferencia de prensa: “El compromiso es día con día, y la boda es dar el siguiente paso, algo muy especial”.
La boda de Paty Cantú y Christian Vázquez no solo fue un acontecimiento íntimo, sino también un fenómeno mediático. Las imágenes de los vestidos, el primer baile y los detalles del banquete han inundado redes sociales, convirtiendo el evento en uno de los más comentados del año en el mundo del espectáculo mexicano