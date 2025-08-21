Juez se niega a divulgar documentos del caso Epstein que podrían involucrar a Trump

Juez federal rechaza divulgar documentos clave del caso Jeffrey Epstein

El juez Richard Berman señaló que el Departamento de Justicia no respetó la regla de mantener en secreto los documentos del jurado investigador. Además, explicó que la información en esos documentos es mínima en comparación con todo el expediente de la investigación de Jeffrey Epstein que ya tiene el Departamento.

“La información contenida en las transcripciones del gran jurado sobre Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de investigación sobre (el acusado) que figuran en poder del Departamento de Justicia”, según ha escrito Berman en su dictamen.

Jeffrey Epstein (HANDOUT/REUTERS)

El fallo se da en un momento en que el gobierno de Trump enfrenta una creciente presión para revelar más información sobre los archivos de Epstein, especialmente después de que altos funcionarios prometieran hacerlo.

“El Gobierno es una parte lógica para hacer una divulgación integral al público de los archivos de Epstein. En comparación, la moción actual del gran jurado parece ser una ‘distracción’ del alcance y la amplitud de los archivos de Epstein en posesión del Gobierno”, escribió Berman.

Cabe destacar que este es el tercer juez federal que se niega a hacer públicas las transcripciones y pruebas del jurado investigador relacionadas con el caso Epstein.

Jeffrey Epstein invitaba a menores, algunas de 14 años, a sus mansiones lo mismo en Manhattan y Palm Beach, Florida. (Getty Images)

Trump prometió revelar los archivos de Jeffrey Epstein

Durante la campaña presidencial de Donald Trump, el mandatario se comprometió a revelar los documentos secretos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein . Sin embargo, a pesar de esas promesas, el Departamento de Justicia anunció repentinamente en julio que no liberarían más archivos. Esta decisión provocó descontento, incluso dentro de su movimiento MAGA (Make America Greta Again), quienes esperaban mayor claridad sobre el caso.

Por otro lado, se especula que Trump podría estar directamente involucrado, ya que en el pasado mantuvo una relación cercana con Jeffrey Epstein. De hecho, documentos oficiales revelan que el presidente visitó Little St. James, la isla propiedad del financiero, y varios testimonios confirman que utilizó el "Lolita Express", el famoso avión privado de Epstein.