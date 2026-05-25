Los Javis: del caos de Paquita Salas al fenómeno queer de Cannes 2026

Antes de llegar a Cannes entre ovaciones y discursos sobre memoria queer,Los Javis ya habían construido un pequeño imperio pop desde la televisión española. Mucho antes de La bola negra y Federico García Lorca, Javier Calvo y Javier Ambrossi eran los responsables de convertir a una representante de actores en crisis llamada Paquita Salas en uno de los fenómenos culturales más inesperados de la última década.
El detalle importante es este: mientras muchos pensaban que hacían simple comedia kitsch, ellos ya estaban ensayando el universo emocional y queer que hoy los llevó al festival de cine más importante del mundo.
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La historia de Los Javis comenzó en el teatro musical. Ambos se conocieron trabajando en Hoy no me puedo levantar, el musical inspirado en Mecano, y rápidamente comenzaron a desarrollar proyectos juntos. Su gran primer golpe llegó con La llamada, una obra teatral sobre religión, adolescencia y música pop que después adaptaron al cine en 2017. Ahí apareció por primera vez el sello que hoy define toda su filmografía: personajes vulnerables, humor melodramático y una sensibilidad queer que nunca pide disculpas por existir.
Pero el verdadero fenómeno explotó con Paquita Salas. La serie, estrenada inicialmente casi de forma marginal en internet, convirtió a Brays Efe en una estrella y redefinió el humor español reciente. Detrás de los chistes sobre casting, actrices olvidadas y celebridades decadentes, Los Javis retrataban una industria obsesionada con la juventud, el éxito y las apariencias. Netflix entendió rápidamente el potencial de la serie y terminó convirtiéndola en una de sus producciones españolas más queridas.
El ascenso de la dupla coincidió además con la bendición pública de una figura clave: Pedro Almodóvar. Durante años, la crítica española ha señalado a Los Javis como herederos emocionales del director manchego por su mezcla de melodrama, cultura pop y personajes queer atravesados por el deseo y la culpa. Aunque sus estilos son distintos —Los Javis son mucho más generacionales y televisivos—, existe una línea clara entre el universo almodovariano y la forma en que Javier Calvo y Javier Ambrossi entienden la identidad, el exceso y la emoción.
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Todo ese recorrido desembocó este año en Cannes con La bola negra, una película inspirada en una obra inconclusa de Federico García Lorca. La cinta, ovacionada durante casi 20 minutos, consolidó a Los Javis como algo más que creadores de series virales: ahora son una de las voces más visibles del cine español contemporáneo. Y lo hicieron llevando al centro de la conversación temas como la memoria histórica, la violencia contra las disidencias sexuales y el legado queer de Lorca.
Quizá por eso Cannes terminó rindiéndose ante ellos. Porque Los Javis entendieron algo que pocos cineastas contemporáneos manejan con tanta precisión: que el melodrama también puede ser político, que la cultura pop puede convivir con la tragedia histórica y que una serie como Paquita Salas y una película sobre Lorca pertenecen, en el fondo, al mismo universo emocional. Uno donde el humor siempre convive con la herida.