Los Javis: del caos de Paquita Salas al fenómeno queer de Cannes 2026

La historia de Los Javis comenzó en el teatro musical. Ambos se conocieron trabajando en Hoy no me puedo levantar, el musical inspirado en Mecano, y rápidamente comenzaron a desarrollar proyectos juntos. Su gran primer golpe llegó con La llamada, una obra teatral sobre religión, adolescencia y música pop que después adaptaron al cine en 2017. Ahí apareció por primera vez el sello que hoy define toda su filmografía: personajes vulnerables, humor melodramático y una sensibilidad queer que nunca pide disculpas por existir.

Javier Ambrosi y Javier Calvo dirigen a Guitarricadelafuente en La Bola Negra. (Cortesía. )

Pero el verdadero fenómeno explotó con Paquita Salas. La serie, estrenada inicialmente casi de forma marginal en internet, convirtió a Brays Efe en una estrella y redefinió el humor español reciente. Detrás de los chistes sobre casting, actrices olvidadas y celebridades decadentes, Los Javis retrataban una industria obsesionada con la juventud, el éxito y las apariencias. Netflix entendió rápidamente el potencial de la serie y terminó convirtiéndola en una de sus producciones españolas más queridas.

Fotograma de la serie Paquita Salas. (Cortesía. )

El ascenso de la dupla coincidió además con la bendición pública de una figura clave: Pedro Almodóvar. Durante años, la crítica española ha señalado a Los Javis como herederos emocionales del director manchego por su mezcla de melodrama, cultura pop y personajes queer atravesados por el deseo y la culpa. Aunque sus estilos son distintos —Los Javis son mucho más generacionales y televisivos—, existe una línea clara entre el universo almodovariano y la forma en que Javier Calvo y Javier Ambrossi entienden la identidad, el exceso y la emoción.

