Fátima Bosch rompió el silencio tras el escándalo que envuelve a Giovanni Laguna , identificado como su estilista, quien fue detenido en Cannes, Francia, por la presunta agresión contra Andrea de Val, Miss Venezuela Global 2025. El caso se viralizó después de que circularan videos de la modelo venezolana denunciando el ataque y mostrando lesiones visibles.
Fátima Bosch se deslinda de Giovanni Laguna tras agresión a Miss Venezuela: "Él no es mi maquillista"
Fátima Bosch se deslinda de Giovanni Laguna tras agresión a Miss Venezuela
Ante la controversia, Fátima Bosch aclaró que Giovanni Laguna no forma parte de su equipo personal y que únicamente coincidieron por temas profesionales durante un viaje internacional.
“Él no es mi maquillista, yo sigo un protocolo que es que al país que vamos y al que viajamos, Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador; en este caso, en Cannes ellos lo asignaron, yo no lo conocía antes”, aseguró.
Fátima Bosch explicó además cuál habría sido realmente el vínculo laboral con el estilista venezolano.
“Él es estilista oficial de las Misses Venezuela, y yo soy muy profesional, y esta vez a mí me tocó trabajar con él, pero yo no tengo nada que ver en esas polémicas que no me corresponden”, sentenció.
Pero el tema no terminó ahí. La modelo mexicana también reaccionó a los rumores sentimentales que la relacionan con el empresario Giovanni Medina, pese a que desde hace tiempo su nombre ha sido ligado sentimentalmente con Irina Baeva.
Fátima descartó por completo cualquier romance y atribuyó los rumores a las constantes especulaciones sobre su vida privada.
Fátima Bosch niega rumores de romance con Giovanni Medina
“Yo a él lo conozco porque se lleva con mis papás, pero nada que ver, siempre me inventan novios que... Bueno... Van a hacer que el amor de mi vida no llegue porque cada semana me inventan uno diferente”, dijo entre molestia y humor.
Cuando se le preguntó directamente si desmentía una relación con Giovanni Medina, su respuesta fue tajante. “Por supuesto, ¿qué les pasa?”, lanzó.
Sobre cómo es que su familia conoce al empresario, Bosch prefirió no profundizar. “Pues no sé, entre personas grandes se conocen, no sé”, respondió.
Sin embargo, uno de los momentos más tensos llegó cuando fue cuestionada sobre los señalamientos y críticas que han rodeado su etapa como Miss Universo. Ahí, Fátima perdió la paciencia y pidió mayor rigor antes de lanzar acusaciones. “No existe ninguna acusación, investiguen bien antes de hacer preguntas, eso es lo que les recomiendo. Chicos, ya le dimos el minuto que les prometimos”, soltó con evidente molestia.
Pese a la presión mediática, la reina de belleza aseguró que ha aprendido a convivir con los comentarios negativos y que atraviesa una etapa de tranquilidad personal.
“Yo tomo las críticas de quien viene y hay mucha gente que me quiere por el trabajo que estoy haciendo y me siento muy feliz en este momento de mi vida y con mucha paz”, concluyó.