Fátima Bosch se deslinda de Giovanni Laguna tras agresión a Miss Venezuela: "Él no es mi maquillista"

Fátima Bosch se deslinda de Giovanni Laguna tras agresión a Miss Venezuela

Ante la controversia, Fátima Bosch aclaró que Giovanni Laguna no forma parte de su equipo personal y que únicamente coincidieron por temas profesionales durante un viaje internacional.

“Él no es mi maquillista, yo sigo un protocolo que es que al país que vamos y al que viajamos, Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador; en este caso, en Cannes ellos lo asignaron, yo no lo conocía antes”, aseguró.

Fátima Bosch explicó además cuál habría sido realmente el vínculo laboral con el estilista venezolano.

Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global (Instagram / Giovanni Laguna)

“Él es estilista oficial de las Misses Venezuela, y yo soy muy profesional, y esta vez a mí me tocó trabajar con él, pero yo no tengo nada que ver en esas polémicas que no me corresponden”, sentenció.

Pero el tema no terminó ahí. La modelo mexicana también reaccionó a los rumores sentimentales que la relacionan con el empresario Giovanni Medina, pese a que desde hace tiempo su nombre ha sido ligado sentimentalmente con Irina Baeva.

Fátima descartó por completo cualquier romance y atribuyó los rumores a las constantes especulaciones sobre su vida privada.

