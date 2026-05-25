El invencible verano de Liliana: Cecilia Suárez revive una de las historias más dolorosas y urgentes de México

Lejos de apostar por el melodrama, la adaptación dirigida por Juan Carlos Fisher parece inclinarse hacia una narrativa contenida, sobria y emocionalmente devastadora. La dramaturgia de Amaranta Osorio conserva el espíritu documental del texto original y convierte las palabras de Liliana en el eje central de una experiencia escénica que dialoga directamente con la memoria.

Cecilia Suárez en el Invencible verano de Liliana. (Cortesía. )

El montaje ya tuvo una temporada exitosa en Madrid y ahora encuentra en México un contexto inevitablemente distinto. En un país atravesado por las cifras de feminicidio y desaparición, la llegada de El invencible verano de Liliana rebasa el terreno cultural para instalarse también como una conversación pública. La obra no sólo revive una historia personal: confronta una herida que sigue abierta.

Parte de la fuerza del proyecto también reside en la presencia de Cecilia Suárez, una actriz que durante los últimos años ha construido una trayectoria marcada por personajes femeninos complejos y narrativas incómodas. Aquí, además de encabezar el elenco, participa como productora asociada junto a Late Producciones y Magnífico Entertainment, consolidando una colaboración internacional entre México y España.

