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Cultura

El invencible verano de Liliana: Cecilia Suárez revive una de las historias más dolorosas y urgentes de México

La adaptación teatral del libro de Cristina Rivera Garza llega a México con Cecilia Suárez al frente y una puesta que transforma la memoria en resistencia.
lun 25 mayo 2026 04:36 PM
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Cecilia Suárez en escena de El invencible verano de Liliana. (Cortesía. )

La memoria también puede ocupar un escenario. Y pocas historias recientes han logrado hacerlo con la potencia emocional y política de El invencible verano de Liliana, la adaptación teatral del libro de Cristina Rivera Garza que ahora aterriza en México con Cecilia Suárez como protagonista y productora asociada de una puesta que promete convertirse en uno de los acontecimientos teatrales más relevantes del año.

La obra toma como punto de partida el libro ganador del Premio Pulitzer 2024 en la categoría de Memorias y Autobiografía, donde Rivera Garza reconstruyó la vida de su hermana Liliana, asesinada en 1990 por su expareja. Lo que comenzó como una exploración íntima entre diarios, cartas y recuerdos personales terminó por convertirse en un relato profundamente colectivo sobre violencia de género, duelo y justicia pendiente en México.

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Lejos de apostar por el melodrama, la adaptación dirigida por Juan Carlos Fisher parece inclinarse hacia una narrativa contenida, sobria y emocionalmente devastadora. La dramaturgia de Amaranta Osorio conserva el espíritu documental del texto original y convierte las palabras de Liliana en el eje central de una experiencia escénica que dialoga directamente con la memoria.

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Cecilia Suárez en el Invencible verano de Liliana. (Cortesía. )

El montaje ya tuvo una temporada exitosa en Madrid y ahora encuentra en México un contexto inevitablemente distinto. En un país atravesado por las cifras de feminicidio y desaparición, la llegada de El invencible verano de Liliana rebasa el terreno cultural para instalarse también como una conversación pública. La obra no sólo revive una historia personal: confronta una herida que sigue abierta.

Parte de la fuerza del proyecto también reside en la presencia de Cecilia Suárez, una actriz que durante los últimos años ha construido una trayectoria marcada por personajes femeninos complejos y narrativas incómodas. Aquí, además de encabezar el elenco, participa como productora asociada junto a Late Producciones y Magnífico Entertainment, consolidando una colaboración internacional entre México y España.

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La puesta tendrá únicamente ocho funciones en el Teatro Julio Castillo, dentro del Centro Cultural del Bosque, del 10 al 20 de diciembre. Antes recorrerá ciudades como Monterrey, Guadalajara, Mérida, León y Guanajuato, en una gira que confirma el alcance que ha tenido esta historia desde su publicación.

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Cecilia Suárez, actriz protagonista de Serpientes y escaleras. (Anylu Hinojosa-Peña)

Después de su paso por México, la producción continuará una gira latinoamericana en 2027 con funciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina. La dimensión internacional del proyecto confirma algo que el libro ya había demostrado: la historia de Liliana trasciende fronteras porque habla de una violencia estructural que sigue siendo universal.

En tiempos donde el teatro suele debatirse entre el entretenimiento y la urgencia social, El invencible verano de Liliana apuesta por algo más difícil: convertir el escenario en un espacio de memoria viva. No se trata sólo de adaptar un fenómeno literario, sino de sostener una pregunta incómoda frente al público: qué hacemos, como sociedad, con las historias que no deberían repetirse jamás.

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Cecilia Suárez

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