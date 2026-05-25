El invencible verano de Liliana: Cecilia Suárez revive una de las historias más dolorosas y urgentes de México

La memoria también puede ocupar un escenario. Y pocas historias recientes han logrado hacerlo con la potencia emocional y política de El invencible verano de Liliana, la adaptación teatral del libro de Cristina Rivera Garza que ahora aterriza en México con Cecilia Suárez como protagonista y productora asociada de una puesta que promete convertirse en uno de los acontecimientos teatrales más relevantes del año.
La obra toma como punto de partida el libro ganador del Premio Pulitzer 2024 en la categoría de Memorias y Autobiografía, donde Rivera Garza reconstruyó la vida de su hermana Liliana, asesinada en 1990 por su expareja. Lo que comenzó como una exploración íntima entre diarios, cartas y recuerdos personales terminó por convertirse en un relato profundamente colectivo sobre violencia de género, duelo y justicia pendiente en México.