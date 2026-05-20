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Espectáculos

Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, es arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global, Andrea del Val

Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025, publicó videos en los que se le ve con la cara ensangrentada tras ser agredida por el estilista Giovanni Laguna, colaborador de Miss Universo Fátima Bosch.
mié 20 mayo 2026 07:58 PM
Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global
Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global (Instagram / Giovanni Laguna)

El diseñador y estilista venezolano Giovanni Laguna, quien es un colaborador cercano de Fátima Bosch, fue arrestado este miércoles en Cannes por presunta agresión física contra la modelo y Miss Venezuela Global 2025, Andrea Carolina del Val.

De acuerdo con reportes de medios internacionales y venezolanos publicados este mismo 20 de mayo de 2026, Laguna fue detenido luego de un altercado que escaló a golpes en la sede del Festival de Cannes.

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Arrestan a Giovanni Laguna, estilista de Miss Universo Fátima Bosch

Según las versiones iniciales y videos que circulan en redes sociales, el incidente comenzó con una discusión verbal entre Laguna y Del Val. La confrontación escaló rápidamente hasta llegar a la agresión física.

Videos virales muestran a Andrea del Val con la cara ensangrentada y marcas visibles de golpes. Posteriormente, se observa a Giovanni Laguna esposado y siendo trasladado por agentes policiales franceses, según compartió el paparazzo español Jordi Martin.

Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global
Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global (Instagram / Giovanni Laguna)

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¿Quién es Giovanni Laguna, el estilista arrestado en Cannes tras golpear a una reina de belleza venezolana?

Giovanni Laguna es un reconocido diseñador, estilista y creativo venezolano-colombiano con cientos de miles de seguidores en Instagram.

Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global
Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global (Instagram / Giovanni Laguna)

Se especializa en imagen, peinado y acompañamiento de reinas de belleza y celebridades en eventos internacionales como alfombras rojas y semanas de moda.

En meses recientes ha acompañado en varias ocasiones a la Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, como puede verse en distintas publicaciones en su cuenta de Instagram, donde se muestra como encargado del arreglo personal de la tabasqueña; destacando la reciente aparición de Fátima en Cannes.

En los días previos al incidente había compartido contenido desde Cannes relacionado con su trabajo en glamour y eventos de la industria.

Por otra parte, Andrea Carolina del Val Torres es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana de 28 años, nacida en Barquisimeto.

Es la actual Miss Venezuela Global 2025 y ha participado en otros certámenes importantes, incluyendo Top 12 en Miss Global y primera finalista de Miss Grand Venezuela 2024.

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Andrea del Val publicó un video donde denuncia la agresión de Giovanni Laguna

Hasta ahora no se ha difundido una declaración oficial de Giovanni Laguna. Por su parte, Andrea del Val publicó un video en sus redes sociales donde denuncia la agresión, muestra las lesiones en su rostro y señala directamente al estilista como responsable.

La detención ocurrió en territorio francés. En Francia, los delitos de agresión física (violences volontaires) pueden acarrear sanciones que van desde multas importantes hasta prisión, dependiendo de la gravedad de las lesiones y otros factores.

De confirmarse la agresión con lesiones visibles documentadas en videos, Laguna podría enfrentar cargos formales y un proceso judicial en Francia, que incluso podría incluir tiempo en prisión en ese país. No hay información confirmada sobre posibles acciones adicionales en Venezuela.

Con información de Agencia México

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Fátima Bosch

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