Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, es arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global, Andrea del Val

¿Quién es Giovanni Laguna, el estilista arrestado en Cannes tras golpear a una reina de belleza venezolana?

Giovanni Laguna es un reconocido diseñador, estilista y creativo venezolano-colombiano con cientos de miles de seguidores en Instagram.

Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, arrestado en Cannes tras golpear a Miss Venezuela Global (Instagram / Giovanni Laguna)

Se especializa en imagen, peinado y acompañamiento de reinas de belleza y celebridades en eventos internacionales como alfombras rojas y semanas de moda.

En meses recientes ha acompañado en varias ocasiones a la Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, como puede verse en distintas publicaciones en su cuenta de Instagram, donde se muestra como encargado del arreglo personal de la tabasqueña; destacando la reciente aparición de Fátima en Cannes.

En los días previos al incidente había compartido contenido desde Cannes relacionado con su trabajo en glamour y eventos de la industria.

Por otra parte, Andrea Carolina del Val Torres es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana de 28 años, nacida en Barquisimeto.

Es la actual Miss Venezuela Global 2025 y ha participado en otros certámenes importantes, incluyendo Top 12 en Miss Global y primera finalista de Miss Grand Venezuela 2024.

